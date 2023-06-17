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В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:44 17.06.2023 (обновлено: 14:17 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/pmef-1878871670.html
В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран
В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран - РИА Новости, 17.06.2023
В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран
В мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T13:44
2023-06-17T14:17
пмэф-2023
экономика
россия
антон кобяков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."За 4 дня в мероприятиях ПМЭФ в живом, виртуальном форуме приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума."Более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, иностранные министры, главы дипломатических миссий, представители городов... Наиболее многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки", - добавил он.Кобяков также отметил, что 150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в форуме.
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Ольга Фомченкова
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экономика, россия, антон кобяков, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Антон Кобяков, Санкт-Петербург
В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран

Кобяков: в ПМЭФ за четыре дня приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран

© Мурад Багандов | Перейти в медиабанкУчастники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
© Мурад Багандов
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Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.
«
"За 4 дня в мероприятиях ПМЭФ в живом, виртуальном форуме приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
«
"Более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, иностранные министры, главы дипломатических миссий, представители городов... Наиболее многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки", - добавил он.
Кобяков также отметил, что 150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в форуме.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияАнтон КобяковСанкт-Петербург
 
 
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