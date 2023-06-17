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В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран

В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран - РИА Новости, 17.06.2023

В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран

В мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран, сообщил журналистам советник... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T13:44

2023-06-17T13:44

2023-06-17T14:17

пмэф-2023

экономика

россия

антон кобяков

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн - РИА Новости. В мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран, сообщил журналистам советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков."За 4 дня в мероприятиях ПМЭФ в живом, виртуальном форуме приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран", - сказал он.Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума."Более 150 высокопоставленных официальных лиц, руководителей международных организаций, объединений, иностранные министры, главы дипломатических миссий, представители городов... Наиболее многочисленными стали делегации Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и Соединенных Штатов Америки", - добавил он.Кобяков также отметил, что 150 компаний из 25 недружественных стран приняли участие в форуме.

россия

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, антон кобяков, санкт-петербург