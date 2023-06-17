В мероприятиях ПМЭФ приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран

Кобяков: в ПМЭФ за четыре дня приняли участие более 17 тысяч участников из 130 стран
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.
Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.
Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.
Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.
Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс
Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.
Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.
Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.