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Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки - РИА Новости, 17.06.2023
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17:46 17.06.2023 (обновлено: 18:28 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/peregovory-1878906510.html
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки - РИА Новости, 17.06.2023
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:46
2023-06-17T18:28
санкт-петербург
африка
в мире
украина
сирил рамафоса
владимир зеленский
маки салл
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СТРЕЛЬНА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства встретил и поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проходят в закрытом режиме.В обсуждении мирной инициативы принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. В делегацию также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.В середине мая Рамафоса заявил, что представил президентам России и Украины мирную инициативу. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Накануне они побывали в Киеве и провели переговоры с Владимиром Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно". Глава киевского режима, впрочем, в очередной раз заявил, что его страна отказывается от диалога с Россией.
https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html
санкт-петербург
африка
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LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге
LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге
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санкт-петербург, африка, в мире, украина, сирил рамафоса, владимир зеленский, маки салл
Санкт-Петербург, Африка, В мире, Украина, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, Маки Салл
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки

В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимир Путина с делегацией из стран Африки

Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства встретил и поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проходят в закрытом режиме.
В обсуждении мирной инициативы принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. В делегацию также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.
В середине мая Рамафоса заявил, что представил президентам России и Украины мирную инициативу. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Накануне они побывали в Киеве и провели переговоры с Владимиром Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно". Глава киевского режима, впрочем, в очередной раз заявил, что его страна отказывается от диалога с Россией.
Президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент Украины Владимир Зеленский и президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции после переговоров в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Источник: африканские лидеры выдвинули Киеву предложения по урегулированию
16 июня, 20:54
 
Санкт-ПетербургАфрикаВ миреУкраинаСирил РамафосаВладимир ЗеленскийМаки Салл
 
 
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