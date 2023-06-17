https://ria.ru/20230617/peregovory-1878906510.html

Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки

Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки - РИА Новости, 17.06.2023

Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки

Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T17:46

2023-06-17T17:46

2023-06-17T18:28

санкт-петербург

африка

в мире

украина

сирил рамафоса

владимир зеленский

маки салл

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СТРЕЛЬНА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства встретил и поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проходят в закрытом режиме.В обсуждении мирной инициативы принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. В делегацию также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.В середине мая Рамафоса заявил, что представил президентам России и Украины мирную инициативу. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Накануне они побывали в Киеве и провели переговоры с Владимиром Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно". Глава киевского режима, впрочем, в очередной раз заявил, что его страна отказывается от диалога с Россией.

https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html

санкт-петербург

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LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге 2023-06-17T17:46 true PT97M00S

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санкт-петербург, африка, в мире, украина, сирил рамафоса, владимир зеленский, маки салл