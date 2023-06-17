https://ria.ru/20230617/peregovory-1878906510.html
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки - РИА Новости, 17.06.2023
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T17:46
2023-06-17T17:46
2023-06-17T18:28
санкт-петербург
африка
в мире
украина
сирил рамафоса
владимир зеленский
маки салл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878864617_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ad6189d307a3e1f8f19c1fb7cebcf053.jpg
СТРЕЛЬНА, 17 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Константиновском дворце встречу с африканской делегацией, прибывшей для обсуждения инициативы по мирному урегулированию на Украине, передает корреспондент РИА Новости.Глава государства встретил и поприветствовал каждого из участников переговоров, которые проходят в закрытом режиме.В обсуждении мирной инициативы принимают участие президент ЮАР Сирил Рамафоса, глава Сенегала Маки Салль, президент Коморских Островов Отман Газали и глава Замбии Хакаинде Хичилема. В делегацию также вошли премьер-министр Египта Мустафа Мадбули и представители Уганды и Конго.В середине мая Рамафоса заявил, что представил президентам России и Украины мирную инициативу. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. Накануне они побывали в Киеве и провели переговоры с Владимиром Зеленским, призвав его завершить конфликт до того, "как все будет потеряно". Глава киевского режима, впрочем, в очередной раз заявил, что его страна отказывается от диалога с Россией.
https://ria.ru/20230616/uregulirovanie-1878793429.html
санкт-петербург
африка
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/11/1878864617_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_58bc093abbc866ef82bbfa4420b936bd.jpg
LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге
LIVE: Встреча Путина с лидерами африканских стран в Санкт-Петербурге
2023-06-17T17:46
true
PT97M00S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, африка, в мире, украина, сирил рамафоса, владимир зеленский, маки салл
Санкт-Петербург, Африка, В мире, Украина, Сирил Рамафоса, Владимир Зеленский, Маки Салл
Путин в Петербурге проводит переговоры с делегацией из стран Африки
В Санкт-Петербурге начались переговоры Владимир Путина с делегацией из стран Африки