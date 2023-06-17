https://ria.ru/20230617/peregovory-1878886717.html

Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами

Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами - РИА Новости, 17.06.2023

Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами

Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге расскажет журналистам об их итогах,... РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T14:58

2023-06-17T14:58

2023-06-17T14:58

россия

санкт-петербург

владимир путин

сергей лавров

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге расскажет журналистам об их итогах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским. "Мы попросим обязательно Лаврова по итогам этой встречи сказать вам несколько слов, рассказать о том, что там происходило", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что сначала Путин встретится с лидером ЮАР, а затем уже к ним присоединятся лидеры других стран. Ранее ряд лидеров африканских стран выступили с инициативой по мирному урегулированию кризиса на Украине.

https://ria.ru/20230617/sammit-1878873209.html

россия

санкт-петербург

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, санкт-петербург, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков