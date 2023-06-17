https://ria.ru/20230617/peregovory-1878886717.html
Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами
Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами - РИА Новости, 17.06.2023
Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами
Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге расскажет журналистам об их итогах,... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T14:58
2023-06-17T14:58
2023-06-17T14:58
россия
санкт-петербург
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с африканскими лидерами в Санкт-Петербурге расскажет журналистам об их итогах, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Накануне делегация африканских стран посетила Киев и провела переговоры с Владимиром Зеленским. "Мы попросим обязательно Лаврова по итогам этой встречи сказать вам несколько слов, рассказать о том, что там происходило", - сказал Песков журналистам. Песков добавил, что сначала Путин встретится с лидером ЮАР, а затем уже к ним присоединятся лидеры других стран. Ранее ряд лидеров африканских стран выступили с инициативой по мирному урегулированию кризиса на Украине.
https://ria.ru/20230617/sammit-1878873209.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, санкт-петербург, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Лавров расскажет об итогах переговоров Путина с африканскими лидерами
Песков: по итогам переговоров Путина с африканскими лидерами Лавров расскажет о них