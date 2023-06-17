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В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках - РИА Новости, 17.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
15:32 17.06.2023 (обновлено: 15:34 17.06.2023)
https://ria.ru/20230617/napitki-1878892582.html
В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках
В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках - РИА Новости, 17.06.2023
В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках
Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже выпили почти 300 тысяч напитков от "Черноголовки": участники ПМЭФ предпочитают... РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T15:32
2023-06-17T15:34
пмэф-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже выпили почти 300 тысяч напитков от "Черноголовки": участники ПМЭФ предпочитают воду без газа и тоники, а у волонтеров больше всего востребованы кола и холодный зеленый чай, сообщили в пресс-службе группы компаний. "Черноголовка" как поставщик напитков для ПМЭФ составила рейтинг тех, которые пользовались наибольшим спросом у гостей и волонтеров форума в этом году. "Наиболее востребованной была вода без газа. Второе место заняли тоники, где самой популярной позицией стал вкус грейпфрут", - сообщили в пресс-службе, комментируя выбор гостей форума. На третьем месте - черный холодный чай, четвертое и пятое место заняли кола без сахара и "Байкал". Волонтеры в большинстве предпочитали колу, а также холодные зеленый и черный чай. Вода и кола без сахара – на четвертой и пятой позициях рейтинга. Всего гости и волонтеры выпили почти 300 тысяч штук напитков, уточнили в пресс-службе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023, Россия, Санкт-Петербург, ПМЭФ, Общество, Экономика
В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках

Группа компаний "Черноголовка": участники ПМЭФ чаще выбирали воду без газа и тоники

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкКонвейер с готовой продукцией на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области
Конвейер с готовой продукцией на заводе Аквалайф в Черноголовке Московской области - РИА Новости, 1920, 17.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Конвейер с готовой продукцией на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже выпили почти 300 тысяч напитков от "Черноголовки": участники ПМЭФ предпочитают воду без газа и тоники, а у волонтеров больше всего востребованы кола и холодный зеленый чай, сообщили в пресс-службе группы компаний.
"Черноголовка" как поставщик напитков для ПМЭФ составила рейтинг тех, которые пользовались наибольшим спросом у гостей и волонтеров форума в этом году.
"Наиболее востребованной была вода без газа. Второе место заняли тоники, где самой популярной позицией стал вкус грейпфрут", - сообщили в пресс-службе, комментируя выбор гостей форума. На третьем месте - черный холодный чай, четвертое и пятое место заняли кола без сахара и "Байкал".
Волонтеры в большинстве предпочитали колу, а также холодные зеленый и черный чай. Вода и кола без сахара – на четвертой и пятой позициях рейтинга.
Всего гости и волонтеры выпили почти 300 тысяч штук напитков, уточнили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Чем запомнился ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

Трансляция выступления президента РФ В. Путина на пленарном заседании в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

 Трансляция пленарного заседания

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

Генеральный директор АО ДОМ.РФ Виталий Мутко (в центре) перед пленарным заседанием в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА НовостиУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

Участницы форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

Главным мероприятием ПМЭФ-2023 стало выступление Владимира Путина, посвященное российской экономике и планам ее развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

Участники ПМЭФ слушают речь Владимира Путина.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Трансляция пленарного заседания в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, выступая на пленарной сессии, поделился собственным видением роли России в мире и на Африканском континенте.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Модератором пленарного заседания ПМЭФ выступал американский политолог Дмитрий Саймс

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный директор АО "ДОМ.РФ" Виталий Мутко перед пленарным заседанием.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Заключительный день форума посвятили молодежи и ее самореализации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Среди других тем дня —цифровая экономика, искусственный интеллект и диалоги культур в эпоху глобальных изменений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
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