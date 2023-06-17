В "Черноголовке" рассказали о предпочтениях участников ПМЭФ в напитках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже выпили почти 300 тысяч напитков от "Черноголовки": участники ПМЭФ предпочитают воду без газа и тоники, а у волонтеров больше всего востребованы кола и холодный зеленый чай, сообщили в пресс-службе группы компаний. "Черноголовка" как поставщик напитков для ПМЭФ составила рейтинг тех, которые пользовались наибольшим спросом у гостей и волонтеров форума в этом году. "Наиболее востребованной была вода без газа. Второе место заняли тоники, где самой популярной позицией стал вкус грейпфрут", - сообщили в пресс-службе, комментируя выбор гостей форума. На третьем месте - черный холодный чай, четвертое и пятое место заняли кола без сахара и "Байкал". Волонтеры в большинстве предпочитали колу, а также холодные зеленый и черный чай. Вода и кола без сахара – на четвертой и пятой позициях рейтинга. Всего гости и волонтеры выпили почти 300 тысяч штук напитков, уточнили в пресс-службе. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Конвейер с готовой продукцией на заводе "Аквалайф" в Черноголовке Московской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Гости и участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) уже выпили почти 300 тысяч напитков от "Черноголовки": участники ПМЭФ предпочитают воду без газа и тоники, а у волонтеров больше всего востребованы кола и холодный зеленый чай, сообщили в пресс-службе группы компаний.
"Черноголовка" как поставщик напитков для ПМЭФ составила рейтинг тех, которые пользовались наибольшим спросом у гостей и волонтеров форума в этом году.
"Наиболее востребованной была вода без газа. Второе место заняли тоники, где самой популярной позицией стал вкус грейпфрут", - сообщили в пресс-службе, комментируя выбор гостей форума. На третьем месте - черный холодный чай, четвертое и пятое место заняли кола без сахара и "Байкал".
Волонтеры в большинстве предпочитали колу, а также холодные зеленый и черный чай. Вода и кола без сахара – на четвертой и пятой позициях рейтинга.
Всего гости и волонтеры выпили почти 300 тысяч штук напитков, уточнили в пресс-службе.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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