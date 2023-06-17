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В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России"
В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России" - РИА Новости, 17.06.2023
В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России"
Пользователи Twitter обвинили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. РИА Новости, 17.06.2023
2023-06-17T09:25
2023-06-17T09:25
2023-06-17T10:46
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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы."Пожалуйста, предоставьте доказательства того, что Россия что-то сделала. В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", — заявил один из читателей."Африканские делегаты назвали эту историю мистификацией. Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать", — поддержал второй."Больше западной пропаганды. Хорошая попытка", — съязвил третий."Это все ложь", — написал комментатор."Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.Накануне, когда африканская миссия прибыла в Киев, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а мэр Виталий Кличко в СМИ сообщил о взрывах в столице. Однако представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что никаких взрывов или сирен они не слышали, и обвинил СМИ в дезинформации.
https://ria.ru/20230616/yuar-1878635111.html
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в мире, россия, киев, юар, дмитрий кулеба, сирил рамафоса, twitter
В мире, Россия, Киев, ЮАР, Дмитрий Кулеба, Сирил Рамафоса, Twitter
В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России"
Пользователи Twitter осудили Кулебу за ложь об обстреле Киева в день приезда делегации ЮАР
МОСКВА, 17 июня — РИА Новости.
Пользователи Twitter
обвинили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы.
"Пожалуйста, предоставьте доказательства того, что Россия что-то сделала. В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", — заявил один из читателей.
"Африканские делегаты назвали эту историю мистификацией. Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать", — поддержал второй.
"Больше западной пропаганды. Хорошая попытка", — съязвил третий.
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"Это все ложь", — написал комментатор.
"Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.
Накануне, когда африканская миссия прибыла в Киев, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а мэр Виталий Кличко в СМИ сообщил о взрывах в столице. Однако представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что никаких взрывов или сирен они не слышали, и обвинил СМИ в дезинформации.
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