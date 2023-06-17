https://ria.ru/20230617/kuleba-1878841042.html

В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России"

В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России" - РИА Новости, 17.06.2023

В Сети Кулебу уличили во лжи из-за "сигнала России"

Пользователи Twitter обвинили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы. РИА Новости, 17.06.2023

2023-06-17T09:25

2023-06-17T09:25

2023-06-17T10:46

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дмитрий кулеба

сирил рамафоса

twitter

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МОСКВА, 17 июня — РИА Новости. Пользователи Twitter обвинили министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во лжи об обстреле Киева Россией во время визита президента ЮАР Сирила Рамафосы."Пожалуйста, предоставьте доказательства того, что Россия что-то сделала. В противном случае невозможно поверить, особенно вам, так как вы бесчисленное количество раз лгали нам, утверждая, что Россия бомбила Польшу, трубопроводы, Крымский мост, плотину и так далее, и так далее, и все это разоблачается", — заявил один из читателей."Африканские делегаты назвали эту историю мистификацией. Звучала сирена воздушной тревоги, но это было просто представление, чтобы их напугать", — поддержал второй."Больше западной пропаганды. Хорошая попытка", — съязвил третий."Это все ложь", — написал комментатор."Вы проводите слишком много времени, путешествуя по миру и слушая своих американских спонсоров и их партнеров", — заключили участники дискуссии.Накануне, когда африканская миссия прибыла в Киев, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу, а мэр Виталий Кличко в СМИ сообщил о взрывах в столице. Однако представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что никаких взрывов или сирен они не слышали, и обвинил СМИ в дезинформации.

https://ria.ru/20230616/yuar-1878635111.html

https://ria.ru/20230616/zelenskiy-1878795123.html

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