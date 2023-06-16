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СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:22
2023-06-16T14:22
2023-06-16T19:36
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сирил рамафоса
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24."В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности <…> сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в публикации.По данным издания, глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он отметил, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные документы и разрешения, а также зачастую отказывались говорить по-английски.Уточняется, что чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Это, по мнению Руда, подтверждает "расистское" обращение поляков с делегацией Южно- Африканской Республики.В то же время Погранстража Польши утверждает, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту, а невозможность их выхода с оружием объясняется отсутствием разрешения на его ввоз. При этом ведомство не упомянуло в своем сообщении журналистов.Позднее МИД республики заявил, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".Сам Рамафоса сейчас уже находится в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским.В середине мая лидер ЮАР заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. В Кремле ответили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html
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в мире, польша, юар, украина, сирил рамафоса, варшава
В мире, Польша, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, Варшава
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
News24: летевшую на Украину делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете в Польше
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости.
Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24
.
"В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности <…> сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в публикации.
В ЕС пояснили, в каком случае не поддержат инициативу Африки по Украине
По данным издания, глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он отметил, что представители посольства ЮАР в Варшаве
пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные документы и разрешения, а также зачастую отказывались говорить по-английски.
Уточняется, что чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Это, по мнению Руда, подтверждает "расистское" обращение поляков с делегацией Южно- Африканской Республики.
В то же время Погранстража Польши утверждает, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту, а невозможность их выхода с оружием объясняется отсутствием разрешения на его ввоз. При этом ведомство не упомянуло в своем сообщении журналистов.
Позднее МИД республики заявил, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".
Рамафоса рассказал Гутеррешу об африканской мирной инициативе по Украине
Сам Рамафоса сейчас уже находится в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским.
В середине мая лидер ЮАР заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала
, Конго, Уганды, Египта
и Южно-Африканской Республики. В Кремле ответили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
Встреча президентов африканских стран с Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге
.
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