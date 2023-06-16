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СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР

СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023

СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР

Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:22

2023-06-16T14:22

2023-06-16T19:36

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24."В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности <…> сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в публикации.По данным издания, глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он отметил, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные документы и разрешения, а также зачастую отказывались говорить по-английски.Уточняется, что чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Это, по мнению Руда, подтверждает "расистское" обращение поляков с делегацией Южно- Африканской Республики.В то же время Погранстража Польши утверждает, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту, а невозможность их выхода с оружием объясняется отсутствием разрешения на его ввоз. При этом ведомство не упомянуло в своем сообщении журналистов.Позднее МИД республики заявил, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".Сам Рамафоса сейчас уже находится в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским.В середине мая лидер ЮАР заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. В Кремле ответили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html

https://ria.ru/20230615/initsiativa-1878466089.html

https://ria.ru/20230614/nato-1878099327.html

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в мире, польша, юар, украина, сирил рамафоса, варшава