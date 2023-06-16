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СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
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14:22 16.06.2023 (обновлено: 19:36 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/yuar-1878635111.html
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР - РИА Новости, 16.06.2023
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР
Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:22
2023-06-16T19:36
в мире
польша
юар
украина
сирил рамафоса
варшава
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24."В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности &lt;…&gt; сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в публикации.По данным издания, глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он отметил, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные документы и разрешения, а также зачастую отказывались говорить по-английски.Уточняется, что чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Это, по мнению Руда, подтверждает "расистское" обращение поляков с делегацией Южно- Африканской Республики.В то же время Погранстража Польши утверждает, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту, а невозможность их выхода с оружием объясняется отсутствием разрешения на его ввоз. При этом ведомство не упомянуло в своем сообщении журналистов.Позднее МИД республики заявил, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".Сам Рамафоса сейчас уже находится в Киеве для встречи с Владимиром Зеленским.В середине мая лидер ЮАР заявил, что представил главам России и Украины мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. В Кремле ответили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230616/initsiativa-1878638051.html
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в мире, польша, юар, украина, сирил рамафоса, варшава
В мире, Польша, ЮАР, Украина, Сирил Рамафоса, Варшава
СМИ: Польша заблокировала в самолете делегацию президента ЮАР

News24: летевшую на Украину делегацию президента ЮАР заблокировали в самолете в Польше

© iStock.com / WierzchuРыночная площадь во Вроцлаве, Польша
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© iStock.com / Wierzchu
Рыночная площадь во Вроцлаве, Польша. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Службу безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы и прибывших с ним журналистов заблокировали в самолете по прибытии в Польшу, передает News24.
"В четверг польские власти отказались разрешить сотрудникам службы безопасности <…> сойти с трапа, что внесло сумятицу в оперативные планы полиции и Сил национальной обороны ЮАР", — говорится в публикации.
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По данным издания, глава службы охраны Рамафосы генерал-майор Уолли Руд обвинил польские власти в саботаже и расизме. Он отметил, что представители посольства ЮАР в Варшаве пытались вести переговоры с местной полицией и таможней, но те требовали предоставить различные документы и разрешения, а также зачастую отказывались говорить по-английски.
Уточняется, что чернокожая сотрудница Службы охраны президента ЮАР даже подверглась обыску с раздеванием, прежде чем ее пустили в самолет. Это, по мнению Руда, подтверждает "расистское" обращение поляков с делегацией Южно- Африканской Республики.
В то же время Погранстража Польши утверждает, что сопровождавшие Рамафосу охранники добровольно остались на борту, а невозможность их выхода с оружием объясняется отсутствием разрешения на его ввоз. При этом ведомство не упомянуло в своем сообщении журналистов.
Позднее МИД республики заявил, что самолет с охраной президента ЮАР был задержан из-за наличия на борту "опасных материалов, на ввоз которых представители страны не имели разрешения". Кроме того, там находились "лица, которые ранее не были заявлены польской стороне".
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Встреча президентов африканских стран с Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
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