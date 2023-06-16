https://ria.ru/20230616/vizit-1878593537.html

В офисе президента ЮАР рассказали об успешном визите на Украину

В офисе президента ЮАР рассказали об успешном визите на Украину - РИА Новости, 16.06.2023

В офисе президента ЮАР рассказали об успешном визите на Украину

Визит лидеров африканских стран на Украину проходит "хорошо, как и планировалось", несмотря на проблемы в аэропорту в Польше или воздушную тревогу, заявил... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:36

2023-06-16T12:36

2023-06-16T13:34

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Визит лидеров африканских стран на Украину проходит "хорошо, как и планировалось", несмотря на проблемы в аэропорту в Польше или воздушную тревогу, заявил представитель президента Южно-Африканской Республики Винсент Магвенья в видео, опубликованном в Twitter офиса лидера ЮАР."Несмотря на заминки в Польше с рейсом, на котором были команды службы безопасности и СМИ, остальная часть миссии проходит довольно хорошо, как было запланировано. Президент недавно благополучно прибыл в Киев вместе с другими главами государств и правительств", - заявил Магвенья, добавив, что до настоящего момента безопасности президента ЮАР Сирила Рамафосы ничего не угрожало.Он добавил, что вскоре планируется переговоры с Владимиром Зеленским, после чего ожидается пресс-конференция с ответами на вопросы журналистов. После этого африканские лидеры направятся в Санкт-Петербург.Представитель южноафриканского президента также добавил, что власти поддерживают контакт с властями Польши по поводу инцидента с задержанным в аэропорту самолетом.В пятницу издание TimesLIVE сообщило, что глава службы охраны президента ЮАР генерал-майор Уолли Руд обвинил правительство Польши в попытке сорвать мирную миссию президента Сирила Рамафосы по Украине после того, как самолет с его командой безопасности и журналистами задержали в аэропорту Варшавы в четверг. Прибывшие с Рамафосой журналисты при этом жаловались, что их не выпускают из самолета в аэропорту Варшавы, тогда как южноафриканский лидер уже прибыл на Украину в рамках африканской мирной миссии.В начале июня "Браззавильский фонд", занимающийся подготовкой африканской миссии по Украине, сообщил РИА Новости, что встреча лидеров африканских стран с российским президентом Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге, а с Владимиром Зеленским – 16 июня в Киеве.

https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, украина, юар