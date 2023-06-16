https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878782772.html

Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ

Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ

Двадцать шесть соглашений более чем на 251 миллиард рублей подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T19:58

2023-06-16T19:58

2023-06-16T19:58

нижегородская область

нижегородская область

россия

санкт-петербург

глеб никитин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Двадцать шесть соглашений более чем на 251 миллиард рублей подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. "Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем. Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Соглашения касались самых разных сфер: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма, сельского хозяйства. "Приземлили" на особую экономическую зону три крупных производства на общую сумму в 14 миллиардов рублей. На территории опережающего социально-экономического развития "Володарск" будет расширено импортозамещающее ткацко-отделочное производство. Делаем ставку и на туристическую сферу: первое в России соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма Минэкономразвития РФ заключил именно с нашим регионом и ООО "Экопарк-Нижний Новгород", - рассказал Никитин. Как отметил председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин, Нижегородская область вошла в тройку ведущих регионов страны, где созданы наиболее благоприятные условия для инвесторов. "Нижегородцы заключили на форуме соглашения на миллиарды рублей в ИТ, машиностроении, химии. Необходимо и далее поддерживать предпринимателей, особенно тех, кто делами подтверждает свое намерение работать в России, вкладываться в ее развитие. Надо смягчать налоговые режимы, сокращать проверки, решать кадровые вопросы", - сказал он. Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. В прошлом году регион был на 5 месте, в 2017 - на 70 месте. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/tsentr-1878490781.html

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нижегородская область, россия, санкт-петербург, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика