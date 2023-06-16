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Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
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Нижегородская область
 
19:58 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/soglasheniya-1878782772.html
Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ
Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023
Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ
Двадцать шесть соглашений более чем на 251 миллиард рублей подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T19:58
2023-06-16T19:58
нижегородская область
нижегородская область
россия
санкт-петербург
глеб никитин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Двадцать шесть соглашений более чем на 251 миллиард рублей подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона. "Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем. Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Соглашения касались самых разных сфер: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма, сельского хозяйства. "Приземлили" на особую экономическую зону три крупных производства на общую сумму в 14 миллиардов рублей. На территории опережающего социально-экономического развития "Володарск" будет расширено импортозамещающее ткацко-отделочное производство. Делаем ставку и на туристическую сферу: первое в России соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма Минэкономразвития РФ заключил именно с нашим регионом и ООО "Экопарк-Нижний Новгород", - рассказал Никитин. Как отметил председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин, Нижегородская область вошла в тройку ведущих регионов страны, где созданы наиболее благоприятные условия для инвесторов. "Нижегородцы заключили на форуме соглашения на миллиарды рублей в ИТ, машиностроении, химии. Необходимо и далее поддерживать предпринимателей, особенно тех, кто делами подтверждает свое намерение работать в России, вкладываться в ее развитие. Надо смягчать налоговые режимы, сокращать проверки, решать кадровые вопросы", - сказал он. Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. В прошлом году регион был на 5 месте, в 2017 - на 70 месте. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/tsentr-1878490781.html
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нижегородская область, россия, санкт-петербург, глеб никитин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Санкт-Петербург, Глеб Никитин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на ПМЭФ

Нижегородская делегация подписала 26 соглашений на 251 миллиард рублей на ПМЭФ

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЛоготип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра Экспофорум
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Логотип ПМЭФ-2023 у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум"
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июн — РИА Новости. Двадцать шесть соглашений более чем на 251 миллиард рублей подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и нижегородская делегация на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем. Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
Соглашения касались самых разных сфер: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма, сельского хозяйства.
"Приземлили" на особую экономическую зону три крупных производства на общую сумму в 14 миллиардов рублей. На территории опережающего социально-экономического развития "Володарск" будет расширено импортозамещающее ткацко-отделочное производство. Делаем ставку и на туристическую сферу: первое в России соглашение о защите и поощрении капиталовложений в сфере туризма Минэкономразвития РФ заключил именно с нашим регионом и ООО "Экопарк-Нижний Новгород", - рассказал Никитин.
Как отметил председатель регионального законодательного собрания Евгений Люлин, Нижегородская область вошла в тройку ведущих регионов страны, где созданы наиболее благоприятные условия для инвесторов. "Нижегородцы заключили на форуме соглашения на миллиарды рублей в ИТ, машиностроении, химии. Необходимо и далее поддерживать предпринимателей, особенно тех, кто делами подтверждает свое намерение работать в России, вкладываться в ее развитие. Надо смягчать налоговые режимы, сокращать проверки, решать кадровые вопросы", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, который ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив вместе с ведущими деловыми объединениями. В прошлом году регион был на 5 месте, в 2017 - на 70 месте.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Вид на Нижнй Новгород - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Нижнем Новгороде создадут центр беспилотных авиационных систем
15 июня, 23:19
 
Нижегородская областьНижегородская областьРоссияСанкт-ПетербургГлеб НикитинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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