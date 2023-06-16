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Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки

Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки - РИА Новости, 16.06.2023

Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста НТВ о возможности продления зерновой сделки, поинтересовался, "как можно продлевать... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:48

2023-06-16T14:48

2023-06-16T15:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста НТВ о возможности продления зерновой сделки, поинтересовался, "как можно продлевать то, что не работает"."А как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина пакета, который был предложен (генсеком ООН Антониу) Гутеррешем, а именно пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулся с места. Работает только украинская часть, и то работает она не в том контексте, который был предложен генеральным секретарем ООН, чтобы удовлетворить потребности беднейших стран, а в коммерческом смысле", - сказал Лавров в комментарии для НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Меньше трех процентов тех объемов, которые Украина отгрузила в рамках этой, так называемой зерновой части этого пакета, попала в развивающиеся страны, которые находятся в специальном списке всемирной продовольственной программы ООН, а это беднейшие страны", - добавил министр.Также Лавров добавил, что Россия гарантирует поставки зерна нуждающимся странам в случае непродления зерновой сделки."Мы, я вам гарантирую, обязательно будем продолжать (поставки зерна - ред.) Мы ведь все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали направлять зерно другими маршрутами, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны. И будем продолжать это делать, нет никаких сомнений", - сказал Лавров на полях ПМЭФ в интервью телеканалу НТВ."А все то, что Украина смогла почти за год действия этой договоренности поставить в беднейшие страны - ровно в таком же объеме, даже превышая этот объем, мы будем поставлять безвомездно, как об этом сказал президент (Владимир) Путин", - добавил Лавров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, украина, сергей лавров, оон