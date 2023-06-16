Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки

Глава МИД Лавров о зерновой сделке: как можно продлевать то, что не работает
Продолжается обсуждение важных для развития России тем.
Продолжается обсуждение важных для развития России тем.
В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.
В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.
Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.
В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"
В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".
Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".
Тема спорта тоже не осталась без внимания.
Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.
Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.
Продолжается обсуждение важных для развития России тем.
В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.
Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.
В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".
Тема спорта тоже не осталась без внимания.
Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.
На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".
"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".
В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.
В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.
Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.
Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.
Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.
На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".
Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".
В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.
Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.
Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.