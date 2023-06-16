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Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:48 16.06.2023 (обновлено: 15:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/sdelka-1878645202.html
Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки
Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки - РИА Новости, 16.06.2023
Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста НТВ о возможности продления зерновой сделки, поинтересовался, "как можно продлевать... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:48
2023-06-16T15:05
пмэф-2023
экономика
россия
украина
сергей лавров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста НТВ о возможности продления зерновой сделки, поинтересовался, "как можно продлевать то, что не работает"."А как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина пакета, который был предложен (генсеком ООН Антониу) Гутеррешем, а именно пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулся с места. Работает только украинская часть, и то работает она не в том контексте, который был предложен генеральным секретарем ООН, чтобы удовлетворить потребности беднейших стран, а в коммерческом смысле", - сказал Лавров в комментарии для НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Меньше трех процентов тех объемов, которые Украина отгрузила в рамках этой, так называемой зерновой части этого пакета, попала в развивающиеся страны, которые находятся в специальном списке всемирной продовольственной программы ООН, а это беднейшие страны", - добавил министр.Также Лавров добавил, что Россия гарантирует поставки зерна нуждающимся странам в случае непродления зерновой сделки."Мы, я вам гарантирую, обязательно будем продолжать (поставки зерна - ред.) Мы ведь все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали направлять зерно другими маршрутами, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны. И будем продолжать это делать, нет никаких сомнений", - сказал Лавров на полях ПМЭФ в интервью телеканалу НТВ."А все то, что Украина смогла почти за год действия этой договоренности поставить в беднейшие страны - ровно в таком же объеме, даже превышая этот объем, мы будем поставлять безвомездно, как об этом сказал президент (Владимир) Путин", - добавил Лавров.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, украина, сергей лавров, оон
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН
Лавров ответил на вопрос о возможном продлении зерновой сделки

Глава МИД Лавров о зерновой сделке: как можно продлевать то, что не работает

© AP Photo / Efrem LukatskyРазгрузка зерна
Разгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Разгрузка зерна. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста НТВ о возможности продления зерновой сделки, поинтересовался, "как можно продлевать то, что не работает".
"А как можно продлевать то, что не работает? Ровно половина пакета, который был предложен (генсеком ООН Антониу) Гутеррешем, а именно пакет, касающийся российских удобрений и продовольствия, вообще не сдвинулся с места. Работает только украинская часть, и то работает она не в том контексте, который был предложен генеральным секретарем ООН, чтобы удовлетворить потребности беднейших стран, а в коммерческом смысле", - сказал Лавров в комментарии для НТВ на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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8 из 10
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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
"Меньше трех процентов тех объемов, которые Украина отгрузила в рамках этой, так называемой зерновой части этого пакета, попала в развивающиеся страны, которые находятся в специальном списке всемирной продовольственной программы ООН, а это беднейшие страны", - добавил министр.
Также Лавров добавил, что Россия гарантирует поставки зерна нуждающимся странам в случае непродления зерновой сделки.
"Мы, я вам гарантирую, обязательно будем продолжать (поставки зерна - ред.) Мы ведь все те месяцы, когда блокировалась российская часть этой зерновой и удобренческой сделки, мы продолжали направлять зерно другими маршрутами, которые не зависят от созданных Западом препон, в развивающиеся страны. И будем продолжать это делать, нет никаких сомнений", - сказал Лавров на полях ПМЭФ в интервью телеканалу НТВ.
"А все то, что Украина смогла почти за год действия этой договоренности поставить в беднейшие страны - ровно в таком же объеме, даже превышая этот объем, мы будем поставлять безвомездно, как об этом сказал президент (Владимир) Путин", - добавил Лавров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
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