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Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле

Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле - РИА Новости, 16.06.2023

Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле

НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T16:07

2023-06-16T16:07

2023-06-16T16:07

специальная военная операция на украине

в мире

вильнюс

владимир зеленский

йенс столтенберг

нато

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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. "Мы работаем над созданием Совета Украина - НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран альянса.

https://ria.ru/20230529/politika-1874789270.html

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в мире, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато