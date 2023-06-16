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Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле - РИА Новости, 16.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/sammit-1878696571.html
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле - РИА Новости, 16.06.2023
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле
НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. "Мы работаем над созданием Совета Украина - НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран альянса.
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в мире, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле

Столтенберг: Совет НАТО — Украина проведет первое заседание с Зеленским на саммите в июле

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у здания штаб-квартиры в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у здания штаб-квартиры в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у здания штаб-квартиры в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг.
"Мы работаем над созданием Совета Украина - НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран альянса.
Владимир Зеленский во время встречи с сенатором США Линдси Грэмом - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Киев снова подставил Запад: "лучшее вложение" США — в дурака с инициативой
29 мая, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВильнюсВладимир ЗеленскийЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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