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Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле - РИА Новости, 16.06.2023
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле
НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
2023-06-16T16:07
специальная военная операция на украине
в мире
вильнюс
владимир зеленский
йенс столтенберг
нато
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БРЮССЕЛЬ, 16 июн - РИА Новости. НАТО хочет провести первое заседание Совета Украина - НАТО с участием Владимира Зеленского во время саммита в Вильнюсе в июле, заявил генсек Йенс Столтенберг. "Мы работаем над созданием Совета Украина - НАТО… Мы рассчитываем провести первое заседание нового Совета в Вильнюсе с участием Зеленского", - сказал Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав минобороны стран альянса.
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в мире, вильнюс, владимир зеленский, йенс столтенберг, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вильнюс, Владимир Зеленский, Йенс Столтенберг, НАТО
Совет НАТО — Украина проведет первое заседание на саммите в июле
Столтенберг: Совет НАТО — Украина проведет первое заседание с Зеленским на саммите в июле