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Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
14:29 16.06.2023 (обновлено: 14:54 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878636734.html
Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась
Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась - РИА Новости, 16.06.2023
Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась
Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T14:29
2023-06-16T14:54
пмэф-2023
турция
экономика
владимир путин
юрий ушаков
россия
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Нет, понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной к визиту не началось", - сказал он журналистам."Даже мы не приступили к согласованию временных параметров визита. Этого еще нет", - отметил Ушаков.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил после этого, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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турция, экономика, владимир путин, юрий ушаков, россия, политика
ПМЭФ-2023, Турция, Экономика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия, Политика
Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась

Помощник Путина Ушаков: подготовка к визиту президента России в Турцию пока не началась

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ.
"Нет, понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной к визиту не началось", - сказал он журналистам.
"Даже мы не приступили к согласованию временных параметров визита. Этого еще нет", - отметил Ушаков.
В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил после этого, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: бизнес-контакт и сеанс одновременной игры
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

Сессия Бизнес контакт с Владимиром Соловьевым

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

Игорь Шувалов, Председатель, ВЭБ.РФ

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

Георгий Чичерин, генеральный директор, ООО Автодор-Инвест, Денис Корниенко, генеральный директор, ООО Газпром газомоторное топливо и Николай Одинцов, Вице-президент по развитию корпоративных продаж дивизиона Автобусы, ООО Управляющая компания Группа ГАЗ

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

Ведущий торжественный церемонии Дмитрий Дибров на открытии, в рамках культурной программы XXVI Петербургского международного экономического форума, выставочного фотопроекта Воображаемые путешествия в Государственном музейно-выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

Деловой завтрак Сбера

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

Сеанс одновременной игры в шахматы с гроссмейстером с использованием искусственного интеллект

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
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Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

Подписание меморандума о сотрудничестве между АО РЭЦ и Халяль Холдинг при Духовном Управлении Мусульман РФ (ДУМ РФ)

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

На площадках ПМЭФ-2023 продолжаются интенсивные страновые диалоги. С утра в пятницу состоялись дискуссии Россия — Индия, Россия — Алжир и сессия "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Председатель государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов на сессии "Бизнес-контакт с Владимиром Соловьевым".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Участники ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

"Группа ГАЗ" договорилась о сотрудничестве с ООО "Газпром газомоторное топливо" и ООО "Автодор-Инвест".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

В рамках культурной программы форума Санкт-Петербург принял фотовыставку "Воображаемые путешествия". На фото — ведущий церемонии открытия проекта Дмитрий Дибров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Впервые на форуме провели сеанс одновременной игры в шахматы с использованием искусственного интеллекта. Гроссмейстерам Сергею Карякину и Теймуру Раджабову бросили вызов девять участников ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Российский экспортный центр и Халяль Холдинг подписали соглашение о сотрудничестве, призванное сформировать доверие к российской продукции на мусульманских рынках.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов на полях ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТурцияЭкономикаВладимир ПутинЮрий УшаковРоссияПолитика
 
 
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