https://ria.ru/20230616/putin-1878636734.html

Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась

Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась - РИА Новости, 16.06.2023

Подготовка к визиту Путина в Турцию пока не началась

Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T14:29

2023-06-16T14:29

2023-06-16T14:54

пмэф-2023

турция

экономика

владимир путин

юрий ушаков

россия

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868240807_0:129:3098:1872_1920x0_80_0_0_dceedf7a893af6d1af3053d00795b238.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Подготовка к визиту президента России Владимира Путина в Турцию пока не началась, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков в кулуарах ПМЭФ."Нет, понимания по датам пока нет, потому что еще практически подготовки такой реальной к визиту не началось", - сказал он журналистам."Даже мы не приступили к согласованию временных параметров визита. Этого еще нет", - отметил Ушаков.В пятницу ряд турецких СМИ сообщили о готовящемся визите российского лидера в Турцию в ближайшее время. Источник РИА Новости в администрации президента Турции сообщил после этого, что визит Путина стоит на повестке, но конкретных договоренностей по дате, месту и его содержанию пока нет.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, экономика, владимир путин, юрий ушаков, россия, политика