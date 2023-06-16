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Путин проводит встречу с президентом ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:16 16.06.2023 (обновлено: 13:58 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/putin-1878584521.html
Путин проводит встречу с президентом ОАЭ
Путин проводит встречу с президентом ОАЭ - РИА Новости, 16.06.2023
Путин проводит встречу с президентом ОАЭ
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном. РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:16
2023-06-16T13:58
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оаэ
экономика
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.Перед началом переговоров Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.ОАЭ являются основным гостем Петербургского форума.Переговоры пройдут один на один. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.В последний раз лидеры встречались в Санкт-Петербурге осенью прошлого года.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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оаэ, экономика, владимир путин, россия, санкт-петербург
ПМЭФ-2023, ОАЭ, Экономика, Владимир Путин, Россия, Санкт-Петербург
Путин проводит встречу с президентом ОАЭ

Путин проводит встречу с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Зейдом Аль Нахайяном на ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ шейх Мухаммедбен Заид Аль Нахайян во время встречи на полях ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.
Перед началом переговоров Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10
ОАЭ являются основным гостем Петербургского форума.
Переговоры пройдут один на один. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.
Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.
В последний раз лидеры встречались в Санкт-Петербурге осенью прошлого года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Ушаков отметил доверительный характер отношений лидеров России и ОАЭ
Вчера, 09:15
 
ПМЭФ-2023ОАЭЭкономикаВладимир ПутинРоссияСанкт-Петербург
 
 
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