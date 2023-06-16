С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.Перед началом переговоров Путин и Нахайян встретились на площадке Петербургского экономического форума и посетили стенды ОАЭ.ОАЭ являются основным гостем Петербургского форума.Переговоры пройдут один на один. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.В последний раз лидеры встречались в Санкт-Петербурге осенью прошлого года.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
ОАЭ являются основным гостем Петербургского форума.
Переговоры пройдут один на один. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президенты смогут пригласить присоединиться к переговорам руководителей министерств и ведомств, если это потребуется.
Как ожидается, Путин и Нахайян обсудят развитие двусторонних отношений и актуальную международную проблематику.
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