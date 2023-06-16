https://ria.ru/20230616/putin-1878555613.html
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.06.2023
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, его деятельность одобряют 74,7%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:54
2023-06-16T10:54
2023-06-16T10:54
россия
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
вциом
кпрф
справедливая россия
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, его деятельность одобряют 74,7%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным на сайте центра данным, о доверии Путину заявили 78,9% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 61,6%. Также в лидерах по доверию глава КПРФ Геннадий Зюганов (34,4%) и глава фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (26,8%). Деятельность президента РФ одобряют 74,7% опрошенных, деятельность правительства - 48,7%, председателя правительства - 52,1%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 5 по 11 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, вциом, кпрф, справедливая россия
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, ВЦИОМ, КПРФ, Справедливая Россия
Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что 75 процентов россиян одобряют работу Путина на посту