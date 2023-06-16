https://ria.ru/20230616/putin-1878555613.html

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 16.06.2023

Путину доверяют 79 процентов россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, его деятельность одобряют 74,7%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:54

2023-06-16T10:54

2023-06-16T10:54

россия

владимир путин

михаил мишустин

геннадий зюганов

вциом

кпрф

справедливая россия

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян, его деятельность одобряют 74,7%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно опубликованным на сайте центра данным, о доверии Путину заявили 78,9% россиян. Председателю правительства Михаилу Мишустину доверяют 61,6%. Также в лидерах по доверию глава КПРФ Геннадий Зюганов (34,4%) и глава фракции "Справедливая Россия - за правду!" Сергей Миронов (26,8%). Деятельность президента РФ одобряют 74,7% опрошенных, деятельность правительства - 48,7%, председателя правительства - 52,1%. Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 5 по 11 июня среди 1600 респондентов старше 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

https://ria.ru/20230615/pmef-1878427518.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, вциом, кпрф, справедливая россия