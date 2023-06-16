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Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году

Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году - РИА Новости, 16.06.2023

Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году

Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T13:17

2023-06-16T13:17

2023-06-16T13:17

пмэф-2023

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санкт-петербург

владивосток

дмитрий чернышенко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе сессии на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 миллионов человек. Даже если какая-то справедливая доля будет называться автомобильными туристами, это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта, по которому количество туристов в год в поездках должно исчисляться к 2030 году в 140 миллионов человек", - сказал он. "То есть мы за счет автомобильного туризма можем даже быстрее выполнить этот очень амбициозный показатель, по которому в два раза мы должны увеличить количество турпоездок", - добавил он. Вице-премьер отметил, что 50% путешественников жалуются на плохие дороги и АЗС. При этом он указал, что есть планы на трассе от Санкт-Петербурга до Владивостока построить 276 многофункциональных зон, тогда как сейчас их 80. Чернышенко отметил, что во многом это находится в руках у губернаторов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, санкт-петербург, владивосток, дмитрий чернышенко, экономика