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Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:17 16.06.2023
https://ria.ru/20230616/potok-1878613244.html
Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году
Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году - РИА Новости, 16.06.2023
Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году
Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T13:17
2023-06-16T13:17
пмэф-2023
россия
санкт-петербург
владивосток
дмитрий чернышенко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе сессии на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 миллионов человек. Даже если какая-то справедливая доля будет называться автомобильными туристами, это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта, по которому количество туристов в год в поездках должно исчисляться к 2030 году в 140 миллионов человек", - сказал он. "То есть мы за счет автомобильного туризма можем даже быстрее выполнить этот очень амбициозный показатель, по которому в два раза мы должны увеличить количество турпоездок", - добавил он. Вице-премьер отметил, что 50% путешественников жалуются на плохие дороги и АЗС. При этом он указал, что есть планы на трассе от Санкт-Петербурга до Владивостока построить 276 многофункциональных зон, тогда как сейчас их 80. Чернышенко отметил, что во многом это находится в руках у губернаторов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, санкт-петербург, владивосток, дмитрий чернышенко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Санкт-Петербург, Владивосток, Дмитрий Чернышенко, Экономика
Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году

Чернышенко: автопоток по России может вырасти до 700 миллионов человек к 2035 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе сессии на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 миллионов человек. Даже если какая-то справедливая доля будет называться автомобильными туристами, это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта, по которому количество туристов в год в поездках должно исчисляться к 2030 году в 140 миллионов человек", - сказал он.
"То есть мы за счет автомобильного туризма можем даже быстрее выполнить этот очень амбициозный показатель, по которому в два раза мы должны увеличить количество турпоездок", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что 50% путешественников жалуются на плохие дороги и АЗС. При этом он указал, что есть планы на трассе от Санкт-Петербурга до Владивостока построить 276 многофункциональных зон, тогда как сейчас их 80. Чернышенко отметил, что во многом это находится в руках у губернаторов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

Сессия Новый мир – новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

Наталья Кравченко, Директор по стратегическому развитию, Кружковое движение Национальной технологической инициативы; председатель комиссии, Общественная палата Российской Федерации и Каринэ Хабирова, Председатель попечительского совета, благотворительный фонд Территория счастья

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
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Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияСанкт-ПетербургВладивостокДмитрий ЧернышенкоЭкономика
 
 
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