Чернышенко рассказал о росте автомобильного потока по России к 2035 году

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе сессии на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 миллионов человек. Даже если какая-то справедливая доля будет называться автомобильными туристами, это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта, по которому количество туристов в год в поездках должно исчисляться к 2030 году в 140 миллионов человек", - сказал он. "То есть мы за счет автомобильного туризма можем даже быстрее выполнить этот очень амбициозный показатель, по которому в два раза мы должны увеличить количество турпоездок", - добавил он. Вице-премьер отметил, что 50% путешественников жалуются на плохие дороги и АЗС. При этом он указал, что есть планы на трассе от Санкт-Петербурга до Владивостока построить 276 многофункциональных зон, тогда как сейчас их 80. Чернышенко отметил, что во многом это находится в руках у губернаторов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Автомобильный поток по России к 2035 году может вырасти до 700 миллионов человек в год с 500 миллионов, которые были зафиксированы в прошлом году, заявил в ходе сессии на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"По итогам 2022 года автомобильный поток в России составил более 500 миллионов человек. По прогнозам, к 2035 году он может вырасти до почти 700 миллионов человек. Даже если какая-то справедливая доля будет называться автомобильными туристами, это будет существенный вклад в достижение показателей нацпроекта, по которому количество туристов в год в поездках должно исчисляться к 2030 году в 140 миллионов человек", - сказал он.
"То есть мы за счет автомобильного туризма можем даже быстрее выполнить этот очень амбициозный показатель, по которому в два раза мы должны увеличить количество турпоездок", - добавил он.
Вице-премьер отметил, что 50% путешественников жалуются на плохие дороги и АЗС. При этом он указал, что есть планы на трассе от Санкт-Петербурга до Владивостока построить 276 многофункциональных зон, тогда как сейчас их 80. Чернышенко отметил, что во многом это находится в руках у губернаторов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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