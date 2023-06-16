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Матвиенко прокомментировала речь Путина на ПМЭФ

Матвиенко прокомментировала речь Путина на ПМЭФ - РИА Новости, 16.06.2023

Матвиенко прокомментировала речь Путина на ПМЭФ

Речь президента России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась очень впечатляющей, ведомствам было дано много поручений, заявила... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T20:16

2023-06-16T20:16

2023-06-16T20:16

пмэф-2023

россия

совет федерации рф

валентина матвиенко

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн – РИА Новости. Речь президента России на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) оказалась очень впечатляющей, ведомствам было дано много поручений, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Впечатляющая речь. Я бы сказала, что системная программа изложена, вектор развития российской экономики, и, главное, она очень детализирована конкретными инструментами, механизмами. Получили поручения правительство Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная дума, поэтому закатываем рукава, идем работать", - сказала она радио "Маяк", кадры размещены в его телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, совет федерации рф, валентина матвиенко, экономика