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Байден готов поддержать упрощение вступления Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2023
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10:19 16.06.2023 (обновлено: 10:22 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/nato-1878544538.html
Байден готов поддержать упрощение вступления Украины в НАТО, пишут СМИ
Байден готов поддержать упрощение вступления Украины в НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 16.06.2023
Байден готов поддержать упрощение вступления Украины в НАТО, пишут СМИ
Президент США Джо Байден открыт к отмене механизма плана действий по членству (ПДЧ) для Киева, который считают одним из препятствий для вступления Украины в... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T10:19
2023-06-16T10:22
в мире
украина
сша
джо байден
дмитрий кулеба
владимир зеленский
нато
киев
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден открыт к отмене механизма плана действий по членству (ПДЧ) для Киева, который считают одним из препятствий для вступления Украины в НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на американские источники. Американские официальные лица заявляют, что Байден приветствовал бы отмену плана действий по членству (ПДЧ) для Украины, чтобы упростить ее возможное вступление. Тем не менее, даже в таком случае Киев не получит временных рамок вступления в НАТО или же официального приглашения в альянс, добавляет издание. Предполагается, что об отмене ПДЧ могут объявить на саммите в Вильнюсе в июле. Отмечается, что Байден обсуждал отмену ПДЧ для Украины на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне и продемонстрировал, что "открыт" к этому, если союзники по альянсу поддержат идею. Эксперты считают, что отмена механизма не ускорит вступление Украины в НАТО, но лишь даст им сигнал, что они приближаются к членству. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале июня заявлял, что в Киеве считают, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству. В августе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230615/nato-1878434707.html
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в мире, украина, сша, джо байден, дмитрий кулеба, владимир зеленский, нато, киев
В мире, Украина, США, Джо Байден, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, НАТО, Киев
Байден готов поддержать упрощение вступления Украины в НАТО, пишут СМИ

Politico: Байден приветствует отмену плана действий по членству в НАТО для Украины

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден открыт к отмене механизма плана действий по членству (ПДЧ) для Киева, который считают одним из препятствий для вступления Украины в НАТО, пишет издание Politico со ссылкой на американские источники.
Американские официальные лица заявляют, что Байден приветствовал бы отмену плана действий по членству (ПДЧ) для Украины, чтобы упростить ее возможное вступление. Тем не менее, даже в таком случае Киев не получит временных рамок вступления в НАТО или же официального приглашения в альянс, добавляет издание.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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15 июня, 18:36
Предполагается, что об отмене ПДЧ могут объявить на саммите в Вильнюсе в июле. Отмечается, что Байден обсуждал отмену ПДЧ для Украины на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Вашингтоне и продемонстрировал, что "открыт" к этому, если союзники по альянсу поддержат идею. Эксперты считают, что отмена механизма не ускорит вступление Украины в НАТО, но лишь даст им сигнал, что они приближаются к членству.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в начале июня заявлял, что в Киеве считают, что Украина должна вступить в НАТО без план действий по членству. В августе вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявляла, что Украине уже недостаточно плана действий по получению членства (ПДЧ) в НАТО, Киев устроит только вступление в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Проведение такой процедуры несвоевременно, заметил позже помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. По словам Кулебы, Украину не устроит никакое другое решение саммита НАТО в Вильнюсе, кроме приглашения вступить в альянс.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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В миреУкраинаСШАДжо БайденДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийНАТОКиев
 
 
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