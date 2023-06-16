https://ria.ru/20230616/magate-1878494718.html

Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства

Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства - РИА Новости, 16.06.2023

Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства

Автоколонна МАГАТЭ, которая после визита на Запорожскую АЭС возвращалась на контролируемую Киевом территорию, была остановлена из-за стрельбы, передает... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T00:29

2023-06-16T00:29

2023-06-16T00:30

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энергодар

россия

рафаэль гросси

магатэ

запорожская аэс

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МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Автоколонна МАГАТЭ, которая после визита на Запорожскую АЭС возвращалась на контролируемую Киевом территорию, была остановлена из-за стрельбы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда посетили ЗАЭС в четверг. "Колонна была остановлена, в течение нескольких минут отчетливо слышалась стрельба, но непосредственной опасности для кортежа не было", - сказал представитель международного агентства. Он добавил, что в МАГАТЭ не располагают дополнительной информацией об инциденте. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html

https://ria.ru/20230615/bezopasnost-1878422231.html

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в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс