Рейтинг@Mail.ru
Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства - РИА Новости, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:29 16.06.2023 (обновлено: 00:30 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/magate-1878494718.html
Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства
Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства - РИА Новости, 16.06.2023
Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства
Автоколонна МАГАТЭ, которая после визита на Запорожскую АЭС возвращалась на контролируемую Киевом территорию, была остановлена из-за стрельбы, передает... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T00:29
2023-06-16T00:30
в мире
энергодар
россия
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_0:0:3015:1696_1920x0_80_0_0_12985d418ddc6f686d8c2b2da2d9968e.jpg
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Автоколонна МАГАТЭ, которая после визита на Запорожскую АЭС возвращалась на контролируемую Киевом территорию, была остановлена из-за стрельбы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда посетили ЗАЭС в четверг. "Колонна была остановлена, в течение нескольких минут отчетливо слышалась стрельба, но непосредственной опасности для кортежа не было", - сказал представитель международного агентства. Он добавил, что в МАГАТЭ не располагают дополнительной информацией об инциденте. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html
https://ria.ru/20230615/bezopasnost-1878422231.html
энергодар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878420521_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_1967694dffe43109d4cde7e48e7e926b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, россия, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс
В мире, Энергодар, Россия, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей кортеж агентства

Reuters: сотрудник МАГАТЭ сообщил о стрельбе, остановившей их кортеж, после визита на ЗАЭС

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в медиабанк
Энергоблоки Запорожской АЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн - РИА Новости. Автоколонна МАГАТЭ, которая после визита на Запорожскую АЭС возвращалась на контролируемую Киевом территорию, была остановлена из-за стрельбы, передает агентство Reuters со ссылкой на представителя организации.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и его команда посетили ЗАЭС в четверг.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
Вчера, 22:20
"Колонна была остановлена, в течение нескольких минут отчетливо слышалась стрельба, но непосредственной опасности для кортежа не было", - сказал представитель международного агентства. Он добавил, что в МАГАТЭ не располагают дополнительной информацией об инциденте.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Россия ждет реакцию МАГАТЭ по соблюдению принципов безопасности ЗАЭС
Вчера, 18:01
 
В миреЭнергодарРоссияРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала