https://ria.ru/20230616/goroda-1878440906.html

Названы самые популярные города России для поездок летом

Названы самые популярные города России для поездок летом - РИА Новости, 16.06.2023

Названы самые популярные города России для поездок летом

Санкт-Петербург, Сочи и Москва стали самыми популярными городами для поездок у туристов этим летом, сообщает Суточно.ру. РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T07:01

2023-06-16T07:01

2023-06-16T10:49

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Санкт-Петербург, Сочи и Москва стали самыми популярными городами для поездок у туристов этим летом, сообщает Суточно.ру.По данным аналитиков российского сервиса онлайн-бронирования жилья в топ-15 городов также вошли Калининград, Казань, Зеленоградск, Адлер, Геленджик, Сириус, Кисловодск, Анапа, Светлогорск, Нижний Новгород, Дербент и Владивосток."Сочи в этом году бьет все рекорды по популярности, на него ажиотажный спрос. Также этим летом стремительно выросло число бронирований в Дербенте и Владивостоке. При этом снизилась популярность Сортавалы и Ярославля," – рассказывает владелец и генеральный директор Суточно.ру Юрий Кузнецов.Туристы бронируют жилье в среднем на пять дней. Средняя арендная ставка по России этим летом составляет 4160 рублей за сутки. Это на 13 процентов больше, чем было в прошлом году.Дороже всего аренда жилья этим летом стоит в Сириусе, Зеленоградске и Светлогорске. В Сириусе снять квартиру можно в среднем за 5 850 рублей за сутки, в Зеленоградске средняя стоимость составляет 5 430 рублей, в Светлогорске — 5 210 рублей."На это лето забронировано уже более 40 процентов жилья. Мест еще много, но лучше поторопиться, так как с каждой неделей цены растут," – советует Юрий Кузнецов,В среднем туристы бронируют этим летом жилье на пять дней и тратят на аренду 20 790 рублей. Прошлым летом эта цифра была меньше – 13 820 рублей.

https://ria.ru/20230614/puteshestviya-1877785764.html

сочи

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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