https://ria.ru/20230616/ges-1878590667.html

Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно

Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно - РИА Новости, 16.06.2023

Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно

Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T12:29

2023-06-16T12:29

2023-06-16T12:38

пмэф-2023

экономика

россия

киев

новая каховка

владимир сальдо

владимир леонтьев (новая каховка)

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/07/1876675764_0:147:3067:1872_1920x0_80_0_0_ce460811409b8f1e300dba1232c2a373.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - сказал Сальдо РИА Новости.Врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть. "Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

россия

киев

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, киев, новая каховка, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)