Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - сказал Сальдо РИА Новости.Врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть. "Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Подтопление в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - сказал Сальдо РИА Новости.
Врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть. "Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Инфографика
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая КаховкаХерсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.
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