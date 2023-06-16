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Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
12:29 16.06.2023 (обновлено: 12:38 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/ges-1878590667.html
Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно
Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно - РИА Новости, 16.06.2023
Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно
Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T12:29
2023-06-16T12:38
пмэф-2023
экономика
россия
киев
новая каховка
владимир сальдо
владимир леонтьев (новая каховка)
разрушение каховской гэс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - сказал Сальдо РИА Новости.Врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть. "Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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экономика, россия, киев, новая каховка, владимир сальдо, владимир леонтьев (новая каховка), разрушение каховской гэс, следственный комитет россии (ск рф)
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Киев, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Разрушение Каховской ГЭС, Следственный комитет России (СК РФ)
Сальдо заявил, что восстановить плотину Каховской ГЭС возможно

Сальдо сообщил, что на работы по восстановлению плотины Каховской ГЭС может уйти до года

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкПодтопление в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС
Подтопление в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Подтопление в Новой Каховке после разрушения Каховской ГЭС. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Плотину Каховской ГЭС можно восстановить, на эти работы может потребоваться до года, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Восстановление плотины Каховской ГЭС возможно, ее гидротехнические способности все равно сохранены… Для того, чтобы Крымский канал не обмелел, уже сейчас нужно думать и планировать, когда и каким образом будет восстановлена Каховская плотина… Само восстановление, производство гидротехнических работ, строительство, конечно же, месяц-два не займет. Там есть технологический цикл, который должен быть соблюден. С момента начала до восстановления Каховской плотины в том объеме, который нужен для сохранения водного баланса, по расчетам специалистов, нужно примерно где-то около года. Но что-то мне подсказывает, что при таких условиях мы это сделаем быстрее", - сказал Сальдо РИА Новости.
Врио губернатора сообщил, что плотина Каховского водохранилища строилась советскими проектировщиками, все проектные решения есть. "Можно использовать уже новые строительные технологии, современные, которые значительно быстрее дадут возможность восстановить Каковскую плотину", - считает Сальдо.
Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, в результате была разрушена верхняя часть станции, что привело к нерегулируемому сбросу воды. Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев. Одна из целей подрыва киевским режимом Каховской ГЭС - лишить Крым воды, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Президент России Владимир Путин назвал варварской акцией киевского режима разрушение Каховской ГЭС и отметил, что это привело к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что киевский режим подорвал Каховскую ГЭС, так как ослабил свои позиции на херсонском направлении, перебросив оттуда войска в район наступления. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Последствия украинских ударов по Каховской ГЭСПоследствия украинских ударов по Каховской ГЭС
Инфографика
Каховская гидроэлектростанция - шестая (нижняя и последняя) ступень каскада Днепровских гидроэлектростанций, расположенная в пяти километрах от города Новая Каховка Херсонской области, которая с 30 сентября 2022 года вошла в состав России по итогам референдума.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. День третий
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Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

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Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

Сессия Женщины в промышленном развитии: новые горизонты

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

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В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

Дмитрий Чернышенко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации и Борис Ротенберг, Основатель, руководитель программы по развитию российского автоспорта, SMP Racing в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

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Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

Работа студии радио Sputnik

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

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В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

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Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

Подписание соглашения о защите и поощрении капиталовложений между министерством экономического развития Российской Федерации и компания-инвестор ООО Экопарк-Нижний Новгород

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

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Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

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Сессия Цифровой прыжок в агроиндустрии

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

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Тема спорта тоже не осталась без внимания.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации и Роман Ротенберг, Первый вице-президент, Федерация хоккея России, главный тренер, Хоккейный клуб СКА, главный тренер сборной Россия 25 по хоккею

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

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Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

Участница в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Прошла уже половина ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10

Продолжается обсуждение важных для развития России тем.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В Петербурге собрались заместители председателей правительств, министры, губернаторы, сенаторы, дипломаты, руководители международных организаций и объединений.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

Все дискуссии ведутся достаточно оживленно.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

В рамках форума состоялась сессия "Новый мир — новые возможности: как продвигать позиции и подходы России за рубежом?"

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Заключаются новые договоренности. Минэкономразвития, правительство Нижегородской области и ООО "Экопарк — Нижний Новгород" подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений при строительстве туристического комплекса на Гребном канале в Нижнем Новгороде.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Прошла сессия "Что такое благополучие семьи и как его достичь: культура здоровья и отношений".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Обсудили на форуме и сельское хозяйство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Тема спорта тоже не осталась без внимания.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10

Впереди участников форума ждет не менее насыщенная и интересная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияКиевНовая КаховкаВладимир СальдоВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Разрушение Каховской ГЭССледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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