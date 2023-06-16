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Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС - РИА Новости, 16.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
06:45 16.06.2023 (обновлено: 15:05 16.06.2023)
https://ria.ru/20230616/eaes-1878507685.html
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС - РИА Новости, 16.06.2023
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС
Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T06:45
2023-06-16T15:05
пмэф-2023
таджикистан
москва
душанбе
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. &quot;Сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС не поступало. Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос&quot;, — сказал он.Москва доводит до своих коллег преимущества, которые ЕАЭС дает государствам-членам, отметил Оверчук. "Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда", — пояснил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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таджикистан, москва, душанбе, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2023, Таджикистан, Москва, Душанбе, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС

Оверчук: Москва не получала сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран — участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости / POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
«

"Сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС не поступало. Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос", — сказал он.

Москва доводит до своих коллег преимущества, которые ЕАЭС дает государствам-членам, отметил Оверчук.
"Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда", — пояснил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ТаджикистанМоскваДушанбеАлексей ОверчукЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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