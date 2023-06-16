https://ria.ru/20230616/eaes-1878507685.html
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС - РИА Новости, 16.06.2023
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС
Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 16.06.2023
2023-06-16T06:45
2023-06-16T06:45
2023-06-16T15:05
пмэф-2023
таджикистан
москва
душанбе
алексей оверчук
евразийский экономический союз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "Сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС не поступало. Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос", — сказал он.Москва доводит до своих коллег преимущества, которые ЕАЭС дает государствам-членам, отметил Оверчук. "Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда", — пояснил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
таджикистан
москва
душанбе
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таджикистан, москва, душанбе, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире
ПМЭФ-2023, Таджикистан, Москва, Душанбе, Алексей Оверчук, Евразийский экономический союз, В мире
Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС
Оверчук: Москва не получала сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук.
«
"Сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС не поступало. Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос", — сказал он.
Москва доводит до своих коллег преимущества, которые ЕАЭС дает государствам-членам, отметил Оверчук.
"Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда", — пояснил вице-премьер.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. "Мы вместе" © Фотохост-агентство РИА Новости
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков, представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков, представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Участникам форума предстоит большая работа.
Участникам форума предстоит большая работа.
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.
10 из 10
ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.
1 из 10
Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.
2 из 10
В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.
3 из 10
В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков, представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!
4 из 10
Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
5 из 10
Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.
6 из 10
Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.
7 из 10
На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.
8 из 10
Участникам форума предстоит большая работа.
9 из 10
Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.
10 из 10