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Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС

Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС - РИА Новости, 16.06.2023

Оверчук заявил, что Таджикистан не давал сигналов о вступлении в ЕАЭС

Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T06:45

2023-06-16T06:45

2023-06-16T15:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — РИА Новости. Москва пока не получала сигналов от Душанбе о намерении Таджикистана присоединиться к ЕАЭС, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ вице-премьер России Алексей Оверчук. "Сигналов от Душанбе о присоединении к ЕАЭС не поступало. Это должно быть их решение. Как они его будут принимать — целиком и полностью их вопрос", — сказал он.Москва доводит до своих коллег преимущества, которые ЕАЭС дает государствам-членам, отметил Оверчук. "Это касается и вопросов безбарьерной торговли, и единого таможенного пространства, и единого рынка труда", — пояснил вице-премьер. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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таджикистан, москва, душанбе, алексей оверчук, евразийский экономический союз, в мире