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ПМЭФ-2023. "Мы вместе" - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
13:37 15.06.2023 (обновлено: 14:50 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pmef-2023-1878309389.html
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
ПМЭФ-2023. "Мы вместе" - РИА Новости, 15.06.2023
ПМЭФ-2023. "Мы вместе"
На Петербургском международном экономическом форуме наступает время главных событий, интенсивных дискуссий и самых крупных контрактов. Все, что заслуживает... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:37
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пмэф-2023
пмэф
санкт-петербург
форум
фонд "росконгресс"
олег матыцин
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На Петербургском международном экономическом форуме наступает время главных событий, интенсивных дискуссий и самых крупных контрактов. Все, что заслуживает внимания, — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, форум, фонд "росконгресс", олег матыцин
Фото, ПМЭФ-2023, ПМЭФ, Санкт-Петербург, Форум, Фонд "Росконгресс", Олег Матыцин

ПМЭФ-2023. "Мы вместе"

Читать ria.ru в
На Петербургском международном экономическом форуме наступает время главных событий, интенсивных дискуссий и самых крупных контрактов. Все, что заслуживает внимания, — в фотоленте Ria.ru.
© Фотохост-агентство РИА Новости

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

Девушки на стенде авиакомпании Аэрофлот в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ зарекомендовал себя как большая коммуникационная площадка.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

Сессия: А дома лучше!

Бизнес традиционно приезжает в Петербург налаживать связи и выстраивать деловые контакты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

Алексей Волин, Генеральный директор, ФГУП Космическая связь и Алексей Райкевич, Генеральный директор, АО ГЛОНАСС

В четверг в фокусе внимания участников — средний и крупный бизнес. Обсуждаются вопросы обеспечения устойчивости компаний в эпоху трансформации и укрепление международного сотрудничества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

Роман Ротенберг, главный тренер СКА и Евгений Дитрих, генеральный директор Государственной транспортной лизинговой компании

В рамках форума состоялся турнир по хоккею на Кубок
"Росконгресса". На лед вышли команды бизнесменов, политиков,
представителей администрации Санкт-Петербурга. Победил бизнес!

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участник ПМЭФ в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

Олег Матыцин, Министр спорта Российской Федерации

Еще один турнир, по настольному теннису, дебютировал в программе SPIEF Sport Week. Участие в соревнованиях принял министр спорта Олег Матыцин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

Участники забега Мы вместе

Новый день начался для участников ПМЭФ-2023 с энергичного забега "Мы вместе" по центру Петербурга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ приехали гости из разных уголков планеты. Страной-гостем выступают Объединенные Арабские Эмираты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Участникам форума предстоит большая работа.

Алексей Лихачев, Генеральный директор, Государственная корпорация по атомной энергии Росатом

Участникам форума предстоит большая работа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

Сессия Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность

Запланированы круглые столы и заседания по самым острым вопросам.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023ФотоПМЭФСанкт-ПетербургФорумФонд "Росконгресс"Олег Матыцин
 
 
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