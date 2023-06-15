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ПМЭФ-2023. "Мы вместе"

ПМЭФ-2023. "Мы вместе" - РИА Новости, 15.06.2023

ПМЭФ-2023. "Мы вместе"

На Петербургском международном экономическом форуме наступает время главных событий, интенсивных дискуссий и самых крупных контрактов. Все, что заслуживает... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:37

2023-06-15T13:37

2023-06-15T14:50

фото

пмэф-2023

пмэф

санкт-петербург

форум

фонд "росконгресс"

олег матыцин

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На Петербургском международном экономическом форуме наступает время главных событий, интенсивных дискуссий и самых крупных контрактов. Все, что заслуживает внимания, — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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