Косачев рассказал о работе Совфеда и Госдумы по биолабораториям на Украине

С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил, что при необходимости члены парламентской группы по расследованию деятельности биолабораторий на Украине могут вновь объединить свои усилия, сейчас же, по его словам, работа ведется на межкомитетском уровне и материала становится все больше. В кулуарах ПМЭФ он напомнил, что парламентское расследование в соответствии с федеральным законом было завершено в годичный срок. "После этого уже не в режиме парламентского расследования, разумеется, и мы в Совете Федерации, и депутаты Государственной Думы - все те, кто были участниками этого парламентского расследования - продолжаем работу над этим досье, но уже, повторяю, в режимах работы палат", - сказал вице-спикер СФ журналистам. Косачев добавил, что парламентарии работают на межкомитетском уровне. "Работа продолжается, вне всякого сомнения, потому что материала становится все больше и больше. И если на каком-то этапе мы сочтем необходимым вновь объединить наши усилия или каким-то иным образом презентовать результаты этой работы общественности, это будет, разумеется, сделано", - сказал Косачев. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев не исключил, что при необходимости члены парламентской группы по расследованию деятельности биолабораторий на Украине могут вновь объединить свои усилия, сейчас же, по его словам, работа ведется на межкомитетском уровне и материала становится все больше.
В кулуарах ПМЭФ он напомнил, что парламентское расследование в соответствии с федеральным законом было завершено в годичный срок.
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5 июня, 23:55
"После этого уже не в режиме парламентского расследования, разумеется, и мы в Совете Федерации, и депутаты Государственной Думы - все те, кто были участниками этого парламентского расследования - продолжаем работу над этим досье, но уже, повторяю, в режимах работы палат", - сказал вице-спикер СФ журналистам.
Косачев добавил, что парламентарии работают на межкомитетском уровне.
"Работа продолжается, вне всякого сомнения, потому что материала становится все больше и больше. И если на каком-то этапе мы сочтем необходимым вновь объединить наши усилия или каким-то иным образом презентовать результаты этой работы общественности, это будет, разумеется, сделано", - сказал Косачев.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
Какова роль и степень ответственности бизнеса в решении задач развития России? Какая инвестиционная политика приведет к наибольшему росту благосостояния и качества жизни людей? Эти и другие вопросы обсудили участники "Бизнес-контакта с Владимиром Соловьевым".
Одна из самых ярких сессий ПМЭФ — традиционный деловой завтрак Сбера с участием чиновников и представителей крупного бизнеса. Темой в этом году стала "Российская экономика — новый курс: приоритеты и направления".
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