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Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:24 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/zaes-1878384357.html
Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев
Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев - РИА Новости, 15.06.2023
Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:24
2023-06-15T16:24
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
рафаэль гросси
разрушение каховской гэс
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ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий. "Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - сказал он журналистам по итогам посещения ЗАЭС. Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230607/zaes-1876831338.html
россия
запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр, магатэ
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Рафаэль Гросси, Разрушение Каховской ГЭС, Ситуация в ДНР и ЛНР, МАГАТЭ
Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев

Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность после окончания боевых действий

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий.
"Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - сказал он журналистам по итогам посещения ЗАЭС.
Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
Генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарРафаэль ГроссиРазрушение Каховской ГЭССитуация в ДНР и ЛНРМАГАТЭ
 
 
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