https://ria.ru/20230615/zaes-1878384357.html

Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев

Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев - РИА Новости, 15.06.2023

Гросси надеется, что ЗАЭС заработает на полную мощность по окончании боев

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:24

2023-06-15T16:24

2023-06-15T16:24

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

запорожская область

запорожская аэс

энергодар

рафаэль гросси

разрушение каховской гэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861633039_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_46ea6d3755aa9680a089c48a2f423889.jpg

ЭНЕРГОДАР, 15 июн - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассчитывает, что Запорожская АЭС заработает на полную мощность после прекращения боевых действий. "Решение должно быть принято руководством станции. Но, безусловно, должны быть прекращены военные действия", - сказал он журналистам по итогам посещения ЗАЭС. Гросси выразил надежду, что "когда это произойдёт станция заработает на полную мощность". Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230607/zaes-1876831338.html

россия

запорожская область

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, рафаэль гросси, разрушение каховской гэс, ситуация в днр и лнр, магатэ