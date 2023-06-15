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Экономист допустил создание единой валюты для стран Ближнего Востока

Экономист допустил создание единой валюты для стран Ближнего Востока - РИА Новости, 15.06.2023

Экономист допустил создание единой валюты для стран Ближнего Востока

Страны Ближнего Востока могут создать единую валюту, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T06:25

2023-06-15T06:25

2023-06-15T07:03

пмэф-2023

экономика

россия

ближний восток

ильяс зарипов

муаммар каддафи

саддам хусейн

рэу имени г. в. плеханова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Страны Ближнего Востока могут создать единую валюту, такое мнение в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ высказал экономист, магистр практики исламских финансов, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов. "Иногда говорилось о том, что неплохо бы создать единую валюту для стран Ближнего Востока или цифровую валюту. Еще Муаммар Каддафи пропагандировал идею золотого динара как единой валюты стран Ближнего Востока. Сторонником единой валюты был и Саддам Хусейн. Но эта идея встретила активное противодействие со стороны Соединенных Штатов Америки, поскольку это подрывало мировую торговлю, основанную на расчетах в долларах", - заметил эксперт. "Сейчас ситуация изменилась, и вполне возможно создание единой валюты стран Ближнего Востока. Кроме того, и Россия постепенно уходит от торговли с долларом, поскольку он считается нестабильной валютой, и поэтому в рамках дальнейшего сотрудничества со странами Ближнего Востока будет готова торговать товарами и принимать любую валюту, которая будет легитимна, это может быть и единая валюта", - добавил Зарипов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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экономика, россия, ближний восток, ильяс зарипов, муаммар каддафи, саддам хусейн, рэу имени г. в. плеханова