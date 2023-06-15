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Памятник министру просвещения Сергею Уварову появится на территории СПбГУ

Памятник министру просвещения Сергею Уварову появится на территории СПбГУ - РИА Новости, 15.06.2023

Памятник министру просвещения Сергею Уварову появится на территории СПбГУ

Губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:22

2023-06-15T15:22

2023-06-15T15:22

год педагога и наставника

санкт-петербург

санкт-петербургский государственный университет

александр беглов

сергей кравцов

образование

образование - общество

сн_образование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Губернатор Петербурга Александр Беглов, помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, министр просвещения Сергей Кравцов, ректор СПбГУ Николай Кропачев в рамках ПМЭФ-2023 обсудили детали празднования 300-летия Санкт-Петербургского государственного университета, сообщает пресс-служба правительства города. К юбилею на территории вуза будет заложен памятник ученому-филологу, востоковеду, выдающемуся специалисту по древнегреческой культуре, президенту Императорской Академии наук, министру народного просвещения Российской империи Сергею Уварову. "Сергей Семенович Уваров понимал, что России нужны не просто образованные, но преданные Отечеству люди. Он значительно расширил сеть учебных заведений, качественно улучшил систему подготовки преподавателей. При нем были расширены возможности технического образования. Это то направление, на которое мы делаем упор сегодня. Нам нужны инженеры и специалисты технических специальностей", - сказал Беглов. Для установки памятника выбрано знаковое место – Университетская набережная, где зарождались и развивались российское образование и наука. На набережной находится и Академия наук, которую возглавлял Уваров, вложивший много сил и в развитие Санкт-Петербургского государственного университета. Установкой памятника занимается Российское военно-историческое общество. Также, сообщает пресс-служба правительства, город подарит СПбГУ благоустроенную площадь, украшенную фонтанным комплексом, она будет называться площадь Универсантов. "В канун 300-летия университета, в Год учителя, педагога и наставника здесь, на территории Санкт-Петербургского университета, будет открыт памятник человеку, которого обязаны чтить во всей стране, в Петербурге и особенно в университете. Именно его радениями - он 25 лет был министром просвещения - именно его усилиями был воссоздан Санкт-Петербургский университет", - сказал Мединский. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 14 по 17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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санкт-петербург, санкт-петербургский государственный университет, александр беглов, сергей кравцов, образование, образование - общество, сн_образование, социальный навигатор