https://ria.ru/20230615/turizm-1878273962.html

Ленобласть делает ставку на развитие туризма

Ленобласть делает ставку на развитие туризма - РИА Новости, 15.06.2023

Ленобласть делает ставку на развитие туризма

Власти Ленинградской области поставили развитие туризма в список приоритетных задач стратегии социально-экономического развития, к 2030 году ожидается... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

ленинградская область

ленинградская область

александр дрозденко

экономика

туризм

пмэф

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Власти Ленинградской области поставили развитие туризма в список приоритетных задач стратегии социально-экономического развития, к 2030 году ожидается увеличение туристического потока в два раза, сообщил губернатор Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).По его словам, стимулом для роста популярности отдыха в Ленинградской области является развитие туристической инфраструктуры — от маркировки маршрутов до строительства новых гостиниц и причалов."Мы стараемся дать туристам тот продукт, который связан не только с культурной программой или паломническим туризмом, но и с активным отдыхом, который сейчас востребован в России. Для того в Ленинградской области реализуются проекты "Тропа 47", "Вело 47", "Курорт 47", и новый проект ― "Автотуризм 47", ― подчеркнул губернатор Ленинградской области.Глава региона поблагодарил заместителя полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаеву и своего коллегу – губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за поддержку этих проектов.Как уточнили в пресс-службе областной администрации, по итогам 2022 года поток туристов в Ленинградскую область вырос на 23% и составил шесть миллионов человек. Большинство гостей, посетивших Ленинградскую область, - жители региона и Санкт-Петербурга возрасте от 18 до 54 лет. В большинстве своем туристы предпочитают путешествовать по Ленобласти на автомобиле или на поезде.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Алёна Пава

ленинградская область, александр дрозденко, экономика, туризм, пмэф, пмэф 2023