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Экс-глава МИД Австрии взяла под опеку амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии взяла под опеку амурского тигра - РИА Новости, 15.06.2023

Экс-глава МИД Австрии взяла под опеку амурского тигра

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что взяла под опеку тигра в центре "Амурский тигр", перечисляет деньги в помощь... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:57

2023-06-15T14:57

2023-06-15T14:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ, что взяла под опеку тигра в центре "Амурский тигр", перечисляет деньги в помощь животному и хочет увидеть его во время следующего посещения Восточного экономического форума. "Я была впечатлена тем, как работает этот центр по защите амурских тигров, и тогда я познакомилась с одним человеком во Владивостоке, сейчас я регулярно перевожу определенную сумму для тигра. Потому что я думаю, что такие проекты в наши времена, когда у людей много других забот помимо защиты животных, очень важны. И я делаю это с любовью. И я надеюсь, что смогу посетить центр в рамках визита на следующий Восточный экономический форум, если меня пригласят и я смогу его посетить", - сказала Кнайсль на полях форума в Петербурге. Ранее в сентябре 2022 года центр "Амурский тигр" пообещал найти тигра для экс-главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая заявила о желании взять под опеку одного из этих хищников. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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австрия, карин кнайсль, санкт-петербург, владивосток, в мире