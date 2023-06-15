https://ria.ru/20230615/pmef-2023-1878157338.html

ПМЭФ-2023. День второй

ПМЭФ-2023. День второй - РИА Новости, 15.06.2023

ПМЭФ-2023. День второй

В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Второй день крупнейшего делового мероприятия — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:40

2023-06-15T10:40

2023-06-15T11:03

фото

пмэф-2023

экономика

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

псковская область

пмэф

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В Петербурге в самом разгаре Международный экономический форум. Второй день крупнейшего делового мероприятия — в фотоленте Ria.ru.

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

псковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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