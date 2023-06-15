Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Работы по восстановлению Драматического театра в Мариуполе планируется закончить к концу 2024 года, в 2025 году театр сможет открыть свои двери для зрителей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Везде, где мы работаем в Мариуполе, стараемся создавать петербургскую атмосферу. Представить себе культурную столицу без театра невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение", — сказал он.Беглов отметил, что при восстановлении драмтеатра в Мариуполе сохранятся исторические элементы. "Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей", — подчеркнул губернатор. По его словам, петербургские специалисты уже благоустраивают территорию вокруг здания. "Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой — шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества", — отметил он. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю. По данным Минобороны, драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года разрушился после взрыва, устроенного националистами "Азова"*. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Запрещенная в России террористическая организация
Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. 2021 год. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Работы по восстановлению Драматического театра в Мариуполе планируется закончить к концу 2024 года, в 2025 году театр сможет открыть свои двери для зрителей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Везде, где мы работаем в Мариуполе, стараемся создавать петербургскую атмосферу. Представить себе культурную столицу без театра невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение", — сказал он.
Беглов отметил, что при восстановлении драмтеатра в Мариуполе сохранятся исторические элементы.
"Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей", — подчеркнул губернатор.
По его словам, петербургские специалисты уже благоустраивают территорию вокруг здания.
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"Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой — шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества", — отметил он.
С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
По данным Минобороны, драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года разрушился после взрыва, устроенного националистами "Азова"*.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
*Запрещенная в России террористическая организация
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