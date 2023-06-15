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Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:28 15.06.2023 (обновлено: 07:33 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/teatr-1878212462.html
Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов
Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов - РИА Новости, 15.06.2023
Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов
Работы по восстановлению Драматического театра в Мариуполе планируется закончить к концу 2024 года, в 2025 году театр сможет открыть свои двери для зрителей,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:28
2023-06-15T07:33
пмэф-2023
мариуполь
санкт-петербург
россия
александр беглов
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Работы по восстановлению Драматического театра в Мариуполе планируется закончить к концу 2024 года, в 2025 году театр сможет открыть свои двери для зрителей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). &quot;Везде, где мы работаем в Мариуполе, стараемся создавать петербургскую атмосферу. Представить себе культурную столицу без театра невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение&quot;, — сказал он.Беглов отметил, что при восстановлении драмтеатра в Мариуполе сохранятся исторические элементы. "Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей", — подчеркнул губернатор. По его словам, петербургские специалисты уже благоустраивают территорию вокруг здания. "Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой — шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества", — отметил он. С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю. По данным Минобороны, драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года разрушился после взрыва, устроенного националистами "Азова"*. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.*Запрещенная в России террористическая организация
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мариуполь, санкт-петербург, россия, александр беглов, общество
ПМЭФ-2023, Мариуполь, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Общество
Мариупольский драмтеатр вновь откроется в 2025 году, заявил Беглов

Беглов: восстановленный театр в Мариуполе откроет свои двери для зрителей в 2025 году

CC BY 4.0 / Oleksandr Malyon / Здание драматического театра, Мариуполь, пл. Театральная, 1Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. 2021 год
Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. 2021 год - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
CC BY 4.0 / Oleksandr Malyon / Здание драматического театра, Мариуполь, пл. Театральная, 1
Здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе. 2021 год. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Работы по восстановлению Драматического театра в Мариуполе планируется закончить к концу 2024 года, в 2025 году театр сможет открыть свои двери для зрителей, заявил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«

"Везде, где мы работаем в Мариуполе, стараемся создавать петербургскую атмосферу. Представить себе культурную столицу без театра невозможно. Поэтому к восстановлению Донецкого академического ордена Почета областного русского драматического театра Мариуполя у нас особое отношение", — сказал он.

Беглов отметил, что при восстановлении драмтеатра в Мариуполе сохранятся исторические элементы.
"Будем бережно его восстанавливать, сохраняя исторические элементы. Мы разобрали завалы, провели обследование. До конца июня 2023 года намерены завершить проектирование. Строительство планируем закончить к концу следующего года. Возрожденный театр оснастим самым современным сценическим оборудованием. В 2025 году театр сможет открыть свои двери для посетителей", — подчеркнул губернатор.
По его словам, петербургские специалисты уже благоустраивают территорию вокруг здания.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Скворцова пригласила Путина посетить медцентр в Мариуполе
00:55
"Пока мы восстанавливаем городскую среду вокруг театра. Привели в порядок сквер, на проспекте Ленина оборудовали художественную подсветку, восстановили два фонтана. Один большой, городской, с подсветкой и музыкальным сопровождением. Другой — шутиху для детей, как у нас в Петергофе. Восстанавливаем третий фонтан, перед Домом детского творчества", — отметил он.
С момента установления побратимских связей 1 июня 2022 года Петербург активно помогает Мариуполю.
По данным Минобороны, драмтеатр в Мариуполе 16 марта 2022 года разрушился после взрыва, устроенного националистами "Азова"*.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
*Запрещенная в России террористическая организация
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
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ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

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2 из 10
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Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

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4 из 10
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Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

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5 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023МариупольСанкт-ПетербургРоссияАлександр БегловОбщество
 
 
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