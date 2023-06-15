https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:20
2023-06-15T22:20
2023-06-15T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
днепр (город)
сергей шойгу
магатэ
рафаэль гросси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861624100_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7ddcd31d77ba58594071a1b823324cf1.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. В четверг Гросси со своей командой посетил ЗАЭС. "По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в в размещенном видеозаявлении Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html
энергодар
россия
днепр (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861624100_335:0:3066:2048_1920x0_80_0_0_8e3620e22c506b0f824d431ff4270218.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: МАГАТЭ продолжит собирать информацию о безопасности на ЗАЭС