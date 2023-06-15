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Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:20 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС
МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T22:20
2023-06-15T22:20
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
россия
днепр (город)
сергей шойгу
магатэ
рафаэль гросси
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. В четверг Гросси со своей командой посетил ЗАЭС. "По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в в размещенном видеозаявлении Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html
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в мире, энергодар, россия, днепр (город), сергей шойгу, магатэ, рафаэль гросси, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Россия, Днепр (город), Сергей Шойгу, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Запорожская АЭС
Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Гросси: МАГАТЭ продолжит собирать информацию о безопасности на ЗАЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции.
В четверг Гросси со своей командой посетил ЗАЭС.
"По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в в размещенном видеозаявлении Гросси.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарРоссияДнепр (город)Сергей ШойгуМАГАТЭРафаэль ГроссиЗапорожская АЭС
 
 
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