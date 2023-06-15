https://ria.ru/20230615/stantsiya-1878485995.html

Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС

Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС - РИА Новости, 15.06.2023

Гросси рассказал об оценке ситуации на ЗАЭС

МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T22:20

2023-06-15T22:20

2023-06-15T22:20

специальная военная операция на украине

в мире

энергодар

россия

днепр (город)

сергей шойгу

магатэ

рафаэль гросси

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. МАГАТЭ собрало большой объем информации для оценки ситуации на ЗАЭС, заявил глава агентства Рафаэль Гросси в Twitter после посещения станции. В четверг Гросси со своей командой посетил ЗАЭС. "По нашему мнению, мы собрали большой объем информации для оценки происходящего, и мы продолжим наблюдать за ситуацией, чтобы избежать ядерного инцидента", – говорится в в размещенном видеозаявлении Гросси. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230609/zaes-1877304801.html

энергодар

россия

днепр (город)

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