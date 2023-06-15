https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878488955.html

Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова

Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова - РИА Новости, 15.06.2023

Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после удара Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:10

2023-06-15T23:10

2023-06-15T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

украина

рафаэль гросси

кирилл буданов

сергей аксенов (политик)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после удара Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке. По данным собеседника агентства, в результате обстрела штаб-квартиры ГУР в Киеве Буданов был ранен, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию, где он сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Ранее Буданов заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира".Удар по беспилотникамПо данным МО РФ, минувшей ночью ВКС РФ нанесли удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, украинские беспилотники вновь были зафиксированы над территорией РФ, за ночь шесть БПЛА сбиты силами ПВО в Крыму, еще три заглушено и посажено средствами радиоэлектронной борьбы, один аппарат сдетонировал, жертв нет. Ситуация вокруг Каховской ГЭСДелегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси посетила в четверг Запорожскую АЭС. После осмотра ЗАЭС Гросси заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточен, что позволяет рассчитывать на восстановление ее работы на полную мощность после прекращения боевых действий. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что возрастает опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20230614/zaluzhnyy-1878134272.html

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в мире, россия, киев, украина, рафаэль гросси, кирилл буданов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, су-27, f-16