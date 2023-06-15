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Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/spetsoperatsiya-1878488955.html
Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова
Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова - РИА Новости, 15.06.2023
Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова
Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после удара Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T23:10
2023-06-15T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
рафаэль гросси
кирилл буданов
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после удара Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке. По данным собеседника агентства, в результате обстрела штаб-квартиры ГУР в Киеве Буданов был ранен, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию, где он сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Ранее Буданов заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира".Удар по беспилотникамПо данным МО РФ, минувшей ночью ВКС РФ нанесли удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, украинские беспилотники вновь были зафиксированы над территорией РФ, за ночь шесть БПЛА сбиты силами ПВО в Крыму, еще три заглушено и посажено средствами радиоэлектронной борьбы, один аппарат сдетонировал, жертв нет. Ситуация вокруг Каховской ГЭСДелегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси посетила в четверг Запорожскую АЭС. После осмотра ЗАЭС Гросси заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточен, что позволяет рассчитывать на восстановление ее работы на полную мощность после прекращения боевых действий. Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что возрастает опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС.
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в мире, россия, киев, украина, рафаэль гросси, кирилл буданов, сергей аксенов (политик), вооруженные силы украины, магатэ, запорожская аэс, су-27, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Рафаэль Гросси, Кирилл Буданов, Сергей Аксенов (политик), Вооруженные силы Украины, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Су-27, F-16
Спецоперация, 15 июня: источник сообщил о тяжелом ранении Буданова

Глава ГУР Украины Буданов получил тяжелые ранения при обстреле штаб-квартиры в Киеве

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов получил тяжелое ранение после удара Вооруженных сил РФ, сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке.
По данным собеседника агентства, в результате обстрела штаб-квартиры ГУР в Киеве Буданов был ранен, после чего его через Польшу спецбортом ВВС США вывезли в Германию, где он сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.
Ранее Буданов заявлял, что украинские спецслужбы "убивали и будут убивать русских в любой точке мира".

Удар по беспилотникам

По данным МО РФ, минувшей ночью ВКС РФ нанесли удар по местам производства украинских беспилотников, все объекты поражены.
Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, украинские беспилотники вновь были зафиксированы над территорией РФ, за ночь шесть БПЛА сбиты силами ПВО в Крыму, еще три заглушено и посажено средствами радиоэлектронной борьбы, один аппарат сдетонировал, жертв нет.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Запад списал генерала Залужного и тянет его на дно — к "Северным потокам"
14 июня, 18:12

Ситуация вокруг Каховской ГЭС

Делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с Рафаэлем Гросси посетила в четверг Запорожскую АЭС. После осмотра ЗАЭС Гросси заявил, что ситуация на станции серьезная, но уровень воды для охлаждения достаточен, что позволяет рассчитывать на восстановление ее работы на полную мощность после прекращения боевых действий.
Глава "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что возрастает опасность прямого украинского военного удара по Запорожской АЭС.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаРафаэль ГроссиКирилл БудановСергей Аксенов (политик)Вооруженные силы УкраиныМАГАТЭЗапорожская АЭССу-27F-16
 
 
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