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На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе"

На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе" - РИА Новости, 15.06.2023

На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе"

Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал первое для региона соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T04:50

2023-06-15T04:50

2023-06-15T07:07

пмэф-2023

экономика

магаданская область

сергей носов

холдинг швабе

ростех

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МАГАДАН, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал первое для региона соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с холдингом "Швабе". "Первое соглашение на ПМЭФ-2023 подписали с холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех. Сотрудничество предусматривает создание в Магаданской области социальной инфраструктуры, реализацию проектов в области медицины, образования и коммуникаций", - написал Носов в своем телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

магаданская область

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экономика, магаданская область, сергей носов, холдинг швабе, ростех