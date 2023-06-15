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На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе" - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
04:50 15.06.2023 (обновлено: 07:07 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/soglashenie-1878205370.html
На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе"
На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе" - РИА Новости, 15.06.2023
На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе"
Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал первое для региона соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T04:50
2023-06-15T07:07
пмэф-2023
экономика
магаданская область
сергей носов
холдинг швабе
ростех
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МАГАДАН, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал первое для региона соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с холдингом "Швабе". "Первое соглашение на ПМЭФ-2023 подписали с холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех. Сотрудничество предусматривает создание в Магаданской области социальной инфраструктуры, реализацию проектов в области медицины, образования и коммуникаций", - написал Носов в своем телеграм-канале. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
магаданская область
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экономика, магаданская область, сергей носов, холдинг швабе, ростех
ПМЭФ-2023, Экономика, Магаданская область, Сергей Носов, Холдинг Швабе, Ростех
На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве со "Швабе"

На ПМЭФ власти Колымы подписали соглашение о сотрудничестве с холдингом "Швабе"

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Магаданской области Сергей Носов
Губернатор Магаданской области Сергей Носов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Губернатор Магаданской области Сергей Носов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов подписал первое для региона соглашение о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с холдингом "Швабе".
"Первое соглашение на ПМЭФ-2023 подписали с холдингом "Швабе" госкорпорации Ростех. Сотрудничество предусматривает создание в Магаданской области социальной инфраструктуры, реализацию проектов в области медицины, образования и коммуникаций", - написал Носов в своем телеграм-канале.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаМагаданская областьСергей НосовХолдинг ШвабеРостех
 
 
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