https://ria.ru/20230615/premiya-1878244270.html

Радионова: премия "Экология – дело каждого" собрала рекордное число заявок

Радионова: премия "Экология – дело каждого" собрала рекордное число заявок - РИА Новости, 15.06.2023

Радионова: премия "Экология – дело каждого" собрала рекордное число заявок

Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" с начала третьего сезона привлекла более 21,5 тысяч заявок от детей и взрослых со всего мира,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:32

2023-06-15T10:32

пмэф-2023

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

светлана радионова

пмэф

экономика

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Международная детско-юношеская премия "Экология – дело каждого" с начала третьего сезона привлекла более 21,5 тысяч заявок от детей и взрослых со всего мира, что в 2,5 раза выше уровня аналогичного периода прошлого года, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума.Как говорится в сообщении пресс-центра Международной детско-юношеской премии "Экология – дело каждого", она отметила, что новыми странами-участницами премии Росприроднадзора стали Япония, Таиланд, Шри-Ланка, Ирландия, Сингапур и Азербайджан."Наша премия "Экология – дело каждого" во всем мире привлекает большое внимание со стороны всех, кто любит природу, кто готов не только созерцать, а встать на ее защиту, предложить решения для ее сохранения и спасения. Мы видим, как значительно выросло число поступающих работ на премию. Если в прошлом году за первые 3,5 месяца мы получили более 8,6 тысячи заявок, то в этом сезоне – уже в 2,5 раза больше – более 21,5 тысячи! У Премии расширяется география участников. За первые два года дети из России и еще 38 стран показали, как нужно заботиться о природе, почему важно осознанное отношение к окружающей среде. В новом сезоне уже поступили заявки от участников из более чем 20 стран, в том числе шести новых – Японии, Таиланда, Шри-Ланки, Ирландии, Сингапура, Азербайджана. Это означает, что мы все говорим на одном языке – языке экологии. Для нас очень важно, что для этого общения нет никаких границ, вопросы защиты окружающей среды волнуют каждого, поскольку именно от того, как мы сможем сохранить природу сегодня, зависит каким будет завтра", – сказала Радионова.Руководитель Росприроднадзора отметила, что в третьем сезоне проекта появились три новых номинации – "Экология души", "Экотуризм" и "Экопросвещение", в которых могут участвовать взрослые, в том числе студенты, педагоги, наставники, "серебряные" волонтеры. По ее словам, самому младшему участнику на сегодняшний день 6 лет, а самому старшему – 65.Радионова также напомнила, что в рамках премии "Экология – дело каждого" проводится конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя, и уже поступили первые работы из разных уголков нашей страны."Белый медведь – талисман нашей премии. В мае мы объявили конкурс на лучшую инсталляцию белого медведя, чтобы привлечь внимание к теме сохранения живого символа Арктики, и уже получили живой отклик со стороны, в первую очередь, детей. 13-летний Никита Цыцаркин из Санкт-Петербурга слепил белого медведя из глины, 14-летняя Дарина Ватутина из Новосибирска – из остатков пластилина, а 16-летняя Виктория Лотник из Волгодонска Ростовской области придумала и показала, как можно делать экоброши в форме медведя из рогоза. Взрослых участников я также приглашаю присоединиться к участию в этом конкурсе, ведь экология – дело каждого", – сказала глава Росприроднадзора.

https://ria.ru/20230610/komanda-1877428894.html

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), светлана радионова, пмэф, экономика