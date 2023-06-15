https://ria.ru/20230615/poezda-1878221097.html

В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов

В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов - РИА Новости, 15.06.2023

В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов

Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:40

2023-06-15T08:40

2023-06-15T08:40

пмэф-2023

экономика

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монголия

владимир пястолов

федеральная пассажирская компания

ржд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими странами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. ФПК и ряд стран несколько лет назад отменяли курирование пассажирских поездов из-за пандемии. "В настоящий момент в сообщении со странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов с 6 странами: Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК, при этом, курсируют только в Беларусь и Монголию. Остальные международные поезда формируют соседние государства", - рассказал глава ФПК. Он добавил, что пока не возобновлено сообщение с КНР, КНДР и с Азербайджаном. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.

https://ria.ru/20230615/fpk-1878205236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, балтия, монголия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, снг