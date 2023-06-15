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В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов - РИА Новости, 15.06.2023
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08:40 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/poezda-1878221097.html
В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов
В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов - РИА Новости, 15.06.2023
В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов
Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:40
2023-06-15T08:40
пмэф-2023
экономика
россия
балтия
монголия
владимир пястолов
федеральная пассажирская компания
ржд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими странами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. ФПК и ряд стран несколько лет назад отменяли курирование пассажирских поездов из-за пандемии. "В настоящий момент в сообщении со странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов с 6 странами: Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК, при этом, курсируют только в Беларусь и Монголию. Остальные международные поезда формируют соседние государства", - рассказал глава ФПК. Он добавил, что пока не возобновлено сообщение с КНР, КНДР и с Азербайджаном. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
https://ria.ru/20230615/fpk-1878205236.html
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экономика, россия, балтия, монголия, владимир пястолов, федеральная пассажирская компания, ржд, снг
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Балтия, Монголия, Владимир Пястолов, Федеральная пассажирская компания, РЖД, СНГ
В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 международных поездов

В ФПК заявили о возобновлении курсирования 39 поездов, отмененных из-за пандемии

© iStock.com / Serjio74Пассажирский поезд на вокзале
Пассажирский поезд на вокзале - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© iStock.com / Serjio74
Пассажирский поезд на вокзале. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Курсирование 39 международных пассажирских поездов, отменных несколько лет назад из-за коронавируса, в настоящее время возобновлено между Россией и другими странами, сообщил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2023 генеральный директор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
ФПК и ряд стран несколько лет назад отменяли курирование пассажирских поездов из-за пандемии.
"В настоящий момент в сообщении со странами СНГ и Балтии возобновлено курсирование 39 международных пассажирских поездов с 6 странами: Республикой Беларусь, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, Узбекистаном и Монголией. Поезда ФПК, при этом, курсируют только в Беларусь и Монголию. Остальные международные поезда формируют соседние государства", - рассказал глава ФПК.
Он добавил, что пока не возобновлено сообщение с КНР, КНДР и с Азербайджаном.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Проводница - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияБалтияМонголияВладимир ПястоловФедеральная пассажирская компанияРЖДСНГ
 
 
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