https://ria.ru/20230615/peterburg-1878221447.html

Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов

Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов - РИА Новости, 15.06.2023

Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов

Санкт-Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:45

2023-06-15T08:45

2023-06-15T08:45

пмэф-2023

санкт-петербург

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новости - туризм

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "За два последних года в наш город зачастили туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Турции и других восточных стран. Пока их удельный вес в общем потоке не так велик. Но тренд есть, и он позитивный", - сказал он. По словам губернатора, прямые рейсы связали Петербург и Тегеран, что будет способствовать увеличению числа туристов из этой страны. Ведутся переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов с крупнейшими городами Индии - Дели и Мумбаи. "Безусловно, перспективы роста визитов из Индии, Китая, мусульманских стран требуют определенной донастройки индустрии приема. По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.) совместно с правительством России мы создали Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. На его базе реализуем программу "Петербургское гостеприимство". Образовательные модули программы позволяют учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними профильных специалистов", - рассказал Беглов.Он также отметил, что ожидается рост турпотока в Петербург из стран СНГ. "Рассчитываем, что реализация программы "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из ближнего зарубежья. Другие приоритетные для сотрудничества регионы – Азиатско-Тихоокеанский и Большой Ближний Восток. В них проживает примерно 3,5 миллиарда человек. До пандемии выездной туризм там рос на 10% в год. Это большой рынок. Также нам интересен потенциал Латинской Америки", - сказал губернатор. "Для наращивания въездного турпотока из дальнего зарубежья очень важен упрощенный визовый режим, или безвизовый для дружественных стран. Петербург сформировал свой пакет предложений, вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Мы ожидаем возобновление безвизового обмена для групповых туристов из Китая в рамках Межправительственного соглашения. Сейчас КНР также включена в список стран, гражданам которых доступна российская электронная виза", - добавил Беглов. Он напомнил, что Китай возрождает выездной туризм на выходе из пандемии, и Россия вошла в его тестовый список для групповых поездок. Первая группа путешественников из Китая побывала в Петербурге в феврале. Городская сфера гостеприимства готовится к возобновлению китайского турпотока. Совместно с аэропортом "Пулково" прорабатывается развитие авиасообщения - маршрутная сеть прямых авиарейсов между Северной столицей и городами Китая. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/peterburg-1878220729.html

https://ria.ru/20230303/zapovedniki-1855564910.html

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санкт-петербург, александр беглов, россия, снг, китай, ближний восток, новости - туризм