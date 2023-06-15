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Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
08:45 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/peterburg-1878221447.html
Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов
Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов - РИА Новости, 15.06.2023
Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов
Санкт-Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:45
2023-06-15T08:45
пмэф-2023
санкт-петербург
александр беглов
россия
снг
китай
ближний восток
новости - туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "За два последних года в наш город зачастили туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Турции и других восточных стран. Пока их удельный вес в общем потоке не так велик. Но тренд есть, и он позитивный", - сказал он. По словам губернатора, прямые рейсы связали Петербург и Тегеран, что будет способствовать увеличению числа туристов из этой страны. Ведутся переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов с крупнейшими городами Индии - Дели и Мумбаи. &quot;Безусловно, перспективы роста визитов из Индии, Китая, мусульманских стран требуют определенной донастройки индустрии приема. По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.) совместно с правительством России мы создали Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. На его базе реализуем программу &quot;Петербургское гостеприимство&quot;. Образовательные модули программы позволяют учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними профильных специалистов&quot;, - рассказал Беглов.Он также отметил, что ожидается рост турпотока в Петербург из стран СНГ. "Рассчитываем, что реализация программы "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из ближнего зарубежья. Другие приоритетные для сотрудничества регионы – Азиатско-Тихоокеанский и Большой Ближний Восток. В них проживает примерно 3,5 миллиарда человек. До пандемии выездной туризм там рос на 10% в год. Это большой рынок. Также нам интересен потенциал Латинской Америки", - сказал губернатор. "Для наращивания въездного турпотока из дальнего зарубежья очень важен упрощенный визовый режим, или безвизовый для дружественных стран. Петербург сформировал свой пакет предложений, вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Мы ожидаем возобновление безвизового обмена для групповых туристов из Китая в рамках Межправительственного соглашения. Сейчас КНР также включена в список стран, гражданам которых доступна российская электронная виза", - добавил Беглов. Он напомнил, что Китай возрождает выездной туризм на выходе из пандемии, и Россия вошла в его тестовый список для групповых поездок. Первая группа путешественников из Китая побывала в Петербурге в феврале. Городская сфера гостеприимства готовится к возобновлению китайского турпотока. Совместно с аэропортом "Пулково" прорабатывается развитие авиасообщения - маршрутная сеть прямых авиарейсов между Северной столицей и городами Китая. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230615/peterburg-1878220729.html
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санкт-петербург, александр беглов, россия, снг, китай, ближний восток, новости - туризм
ПМЭФ-2023, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Россия, СНГ, Китай, Ближний Восток, Новости - Туризм
Петербург стали больше посещать туристы с Ближнего Востока, заявил Беглов

Губернатор Беглов: Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Ирана и Турции

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге
Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург стали больше посещать туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана и Турции, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"За два последних года в наш город зачастили туристы из ОАЭ, Катара, Саудовской Аравии, Ирана, Турции и других восточных стран. Пока их удельный вес в общем потоке не так велик. Но тренд есть, и он позитивный", - сказал он.
ПМЭФ-2023. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов
Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург
08:36
По словам губернатора, прямые рейсы связали Петербург и Тегеран, что будет способствовать увеличению числа туристов из этой страны. Ведутся переговоры с индийскими авиакомпаниями по открытию прямых рейсов с крупнейшими городами Индии - Дели и Мумбаи.
«

"Безусловно, перспективы роста визитов из Индии, Китая, мусульманских стран требуют определенной донастройки индустрии приема. По поручению президента (РФ, Владимира Путина - ред.) совместно с правительством России мы создали Международный центр компетенций в сфере туризма и гостеприимства. На его базе реализуем программу "Петербургское гостеприимство". Образовательные модули программы позволяют учесть культурные особенности восточных гостей и подготовить к работе с ними профильных специалистов", - рассказал Беглов.

Он также отметил, что ожидается рост турпотока в Петербург из стран СНГ. "Рассчитываем, что реализация программы "Санкт-Петербург – культурная столица СНГ 2023" позволит стимулировать культурный обмен и нарастить турпоток из ближнего зарубежья. Другие приоритетные для сотрудничества регионы – Азиатско-Тихоокеанский и Большой Ближний Восток. В них проживает примерно 3,5 миллиарда человек. До пандемии выездной туризм там рос на 10% в год. Это большой рынок. Также нам интересен потенциал Латинской Америки", - сказал губернатор.
Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

Женщины прогуливаются вдоль канала Грибоедова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

Молодые люди на Казанской улице во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

Молодой человек на стрелке Васильевского острова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
"Для наращивания въездного турпотока из дальнего зарубежья очень важен упрощенный визовый режим, или безвизовый для дружественных стран. Петербург сформировал свой пакет предложений, вопрос прорабатывается на федеральном уровне. Мы ожидаем возобновление безвизового обмена для групповых туристов из Китая в рамках Межправительственного соглашения. Сейчас КНР также включена в список стран, гражданам которых доступна российская электронная виза", - добавил Беглов.
Он напомнил, что Китай возрождает выездной туризм на выходе из пандемии, и Россия вошла в его тестовый список для групповых поездок. Первая группа путешественников из Китая побывала в Петербурге в феврале. Городская сфера гостеприимства готовится к возобновлению китайского турпотока. Совместно с аэропортом "Пулково" прорабатывается развитие авиасообщения - маршрутная сеть прямых авиарейсов между Северной столицей и городами Китая.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023Санкт-ПетербургАлександр БегловРоссияСНГКитайБлижний ВостокНовости - Туризм
 
 
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