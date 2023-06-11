Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".