Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.
Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.
В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".
Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.
Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.
В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".
Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.
Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".
В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".
Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".
А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.
Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.
Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".
В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".
Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".
А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.
Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.
На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...
Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.
Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.
На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...
Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.
Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.
Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.
А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.
Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.
Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.
А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.
Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".
Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".
Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".
Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".
Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.
Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.
Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.
Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.
В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.
Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.
Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.
Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.
Но все же коллекция гораздо шире.
Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.
В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.
Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.
Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.
Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.
Но все же коллекция гораздо шире.
Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.
Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.
Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.
Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.
Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.
Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.
Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.