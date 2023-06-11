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Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве - РИА Новости, 11.06.2023
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Туризм
 
06:41 11.06.2023 (обновлено: 07:57 11.06.2023)
https://ria.ru/20230611/sankt-peterburg-1876675199.html
Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве
Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве - РИА Новости, 11.06.2023
Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве
Сегодня в Санкт-Петербурге официально начинаются белые ночи. Явление завораживающее: вместо ярких звезд во тьме — светлое небо. Времени для неспешных прогулок... РИА Новости, 11.06.2023
2023-06-11T06:41
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фото
туризм
санкт-петербург
нева (река)
архангельск
михаил ломоносов
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Елена Громова. Сегодня в Санкт-Петербурге официально начинаются белые ночи. Явление завораживающее: вместо ярких звезд во тьме — светлое небо. Времени для неспешных прогулок по Северной столице становится больше. А атмосфера — романтичнее и загадочнее. Где послушать джаз "Белых ночей", как Вольтер искал скульптора "Медного всадника" и другие знаковые факты и легенды города на Неве — в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
нева (река)
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фото, фото, санкт-петербург, нева (река), архангельск, михаил ломоносов, екатерина ii, петр i, мариинский театр, достопримечательности, впечатления - туризм, отдых в россии
Фото, Туризм, Санкт-Петербург, Нева (река), Архангельск, Михаил Ломоносов, Екатерина II, Петр I, Мариинский театр, Достопримечательности, Впечатления - Туризм, отдых в России

Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости, Елена Громова. Сегодня в Санкт-Петербурге официально начинаются белые ночи. Явление завораживающее: вместо ярких звезд во тьме — светлое небо. Времени для неспешных прогулок по Северной столице становится больше. А атмосфера — романтичнее и загадочнее. Где послушать джаз "Белых ночей", как Вольтер искал скульптора "Медного всадника" и другие знаковые факты и легенды города на Неве — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

Женщины прогуливаются вдоль канала Грибоедова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

Молодые люди на Казанской улице во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

Молодой человек на стрелке Васильевского острова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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8 из 8
 
ТуризмФотоСанкт-ПетербургНева (река)АрхангельскМихаил ЛомоносовЕкатерина IIПетр IМариинский театрДостопримечательностиВпечатления - Туризмотдых в России
 
 
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