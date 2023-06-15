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Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург - РИА Новости, 15.06.2023
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Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
08:36 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/peterburg-1878220729.html
Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург
Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург - РИА Новости, 15.06.2023
Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург
Санкт-Петербург в этом году рассчитывает принять не меньше туристов, чем в 2022 году, когда город посетило более 8 миллионов человек, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:36
2023-06-15T08:36
пмэф-2023
новости - туризм
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург в этом году рассчитывает принять не меньше туристов, чем в 2022 году, когда город посетило более 8 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "В прошлом году мы приняли более 8 миллионов гостей. Это 77% от допандемийного турпотока. Решающий вклад в его восстановление внесли наши сограждане. В 2019 году город посетили 5,5 миллиона российских туристов, в 2022-м - 7,74 миллиона. Отмечу, что туристическая отрасль в Северной столице восстанавливается заметно быстрее, чем в остальной России. У нас прирост год к году составляет 33%, средний показатель по стране - 10%", - сказал он. Беглов отметил, что по оценкам отечественных систем бронирования, Петербург остается одним из наиболее привлекательных направлений внутри России. "Очень важно, что люди в Петербург сегодня едут семьями, как мы того и хотели. Путешественники с детьми составляют больше половины турпотока. Другой позитивный тренд – мы заинтересовали молодежь. В 2022 году 38% внутренних туристов составили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет", - сказал он. По словам губернатора, в настоящее время активно развиваются новые виды туризма: патриотический, промышленный, образовательный, научно-просветительский, медицинский и оздоровительный, экологический, гастрономический, свадебный и другие. "В целом в текущем году рассчитываем принять не меньше путешественников, чем в предыдущем. Работаем над возобновлением притока гостей из-за рубежа. Это сейчас главная задача. Ее решение позволит существенно нарастить обороты отрасли и вернуть ей роль одного из драйверов городской экономики", - сказал он. Беглов также напомнил, что в условиях новых вызовов – пандемии и санкций – город серьезно поддержал индустрию гостеприимства. "Это помогло сохранить качество, достигнутое при обслуживании иностранцев, в отсутствие самих иностранцев. 86% гостей оценивают уровень петербургского гостеприимства как "высокий" и "очень высокий". В нашей стране - это максимум удовлетворенности поездками", - рассказал губернатор. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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новости - туризм, санкт-петербург, александр беглов
ПМЭФ-2023, Новости - Туризм, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург

Губернатор Беглов: Петербург в этом году ожидает не менее восьми миллионов туристов

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов
ПМЭФ-2023. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
ПМЭФ-2023. Губернатор Санкт-Петербурга Беглов
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург в этом году рассчитывает принять не меньше туристов, чем в 2022 году, когда город посетило более 8 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В прошлом году мы приняли более 8 миллионов гостей. Это 77% от допандемийного турпотока. Решающий вклад в его восстановление внесли наши сограждане. В 2019 году город посетили 5,5 миллиона российских туристов, в 2022-м - 7,74 миллиона. Отмечу, что туристическая отрасль в Северной столице восстанавливается заметно быстрее, чем в остальной России. У нас прирост год к году составляет 33%, средний показатель по стране - 10%", - сказал он.
Белые ночи в Петербурге официально начались. Легенды и тайны города на Неве
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

Женщины прогуливаются вдоль канала Грибоедова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

Молодые люди на Казанской улице во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

Прогулочные корабли на Мойке во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

Вид на Петропавловскую крепость с Дворцовой набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

Люди проходят мимо памятника первому российскому императору Петру Великому Медный всадник на Сенатской площади во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

Молодой человек на стрелке Васильевского острова во время белых ночей в Санкт-Петербурге

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

Вид на Исаакиевский собор с Петровской набережной во время белых ночей в Санкт-Петербурге

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8

Сумерки растягиваются на всю ночь не только в Петербурге. Небо не темнеет в Архангельске, Ухте, Якутске, Магадане.

Но звание Города белых ночей все равно гордо носит Северная столица. Здесь даже выпускают конфеты, названные в честь этого природного явления. С белым шоколадом и сгущенным молоком в составе начинки.

В ближайшую к самой светлой ночи субботу в Петербурге проводят праздник выпускников — "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 8

Посвящены нежным сумеркам ночного небосвода и несколько смотров.

Мариинский театр проводит фестиваль "Звезды белых ночей".

В Джазовой филармонии идет "Свинг белой ночи".

Юные вокалисты, танцоры, артисты цирка и актеры соревнуются на конкурсе "Звуки и краски белых ночей".

А еще в центре часто выступают уличные музыканты. В застывшем над городом закате звучат ремиксы культовых песен и авторские мелодии.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
2 из 8

Полюбоваться Петербургом можно, проплывая по рекам.

На прогулочном кораблике наблюдаешь с воды, как проходит развод мостов — Благовещенского, Троицкого, Литейного, Дворцового...

Даже привычные виды в белые ночи в Северной столице выглядят особенно красиво.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 8

Санкт-Петербург начинался с закладки Петропавловской крепости.

Высота ее колокольни 122 метра. Сейчас в городе есть здания и выше, но все равно шпиль виден издалека, и туристы спешат сделать на его фоне фото.

А ведь в ХVIII веке в него попала молния, он накренился. Сохранить шпиль удалось благодаря "отцу промышленного альпинизма" в России Петру Телушкину. Он шесть недель восстанавливал памятник архитектуры, забираясь по веревочной лестнице.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
4 из 8

Философы Вольтер и Дидро помогали императрице искать скульптора для памятника Петру I. "Кастинг" в итоге прошел Этьен Морис Фальконе. Он был главным художником Севрской фарфоровой мануфактуры. И автором "Грозящего Амура".

Екатерина II мечтала увидеть памятник, изображающий Петра в образе Цезаря. Фальконе удалось переубедить царицу и продвинуть свой проект. Не справился он с другой задачей: не смог выполнить лицо основателя города. После трех неудачных попыток это сделала подмастерье Фальконе — Мари-Анн Колло. Талантливой ученице было 20 лет. И она стала соавтором "Медного всадника".

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
5 из 8

Связаны со строительством памятника и другие сложности. Чтобы найти камень для постамента, дали объявление в газете. О валуне весом две тысячи тонн в окрестностях Конной Лахты рассказал крестьянин Семен Вишняков.

Глыбу десять месяцев везли до Петербурга. Нужную форму ей придали в дороге. За путешествием гигантского камня следили даже в Европе.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
6 из 8

В списке must see у туристов часто значится стрелка Васильевского острова. Здесь несколько набережных, здания Биржи, Двенадцати коллегий, Академии наук.

Стоят красные Ростральные колонны в 32 метра высотой, раньше они служили маяками.

Знаменитый музей на стрелке — Кунсткамера. Да, тут есть экспонаты не для слабонервных. Скажем, скелет младенца с двумя головами.

Легенд тоже много. Пугают, что ночами по зданию бродит дух великана Николя Буржуа — ищет пропавший череп.

Но все же коллекция гораздо шире.

Например, в башне Кунсткамеры в XVIII веке наблюдали за звездным небом. В экспозиции — большая раздвижная зрительная труба, через которую в 1761 году Михаил Ломоносов следил за движением Венеры.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
7 из 8

Возвышается среди зданий Петербурга и купол Исаакиевского собора. На его украшение ушло более ста килограммов золота. А выполнили крышу из металла, а не из камня, как было принято в XIX веке.

Целых 17 лет велась работа по оформлению интерьеров храма. Карл Брюллов стал автором росписи "Богородица во Славе" в плафоне. Площадь изображения — свыше 800 квадратных метров.

Продлятся белые ночи в Петербурге до 2 июля. Времени взглянуть на город в свете сумерек не так много.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
8 из 8
Беглов отметил, что по оценкам отечественных систем бронирования, Петербург остается одним из наиболее привлекательных направлений внутри России.
«
"Очень важно, что люди в Петербург сегодня едут семьями, как мы того и хотели. Путешественники с детьми составляют больше половины турпотока. Другой позитивный тренд – мы заинтересовали молодежь. В 2022 году 38% внутренних туристов составили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет", - сказал он.
По словам губернатора, в настоящее время активно развиваются новые виды туризма: патриотический, промышленный, образовательный, научно-просветительский, медицинский и оздоровительный, экологический, гастрономический, свадебный и другие.
«
"В целом в текущем году рассчитываем принять не меньше путешественников, чем в предыдущем. Работаем над возобновлением притока гостей из-за рубежа. Это сейчас главная задача. Ее решение позволит существенно нарастить обороты отрасли и вернуть ей роль одного из драйверов городской экономики", - сказал он.
Беглов также напомнил, что в условиях новых вызовов – пандемии и санкций – город серьезно поддержал индустрию гостеприимства. "Это помогло сохранить качество, достигнутое при обслуживании иностранцев, в отсутствие самих иностранцев. 86% гостей оценивают уровень петербургского гостеприимства как "высокий" и "очень высокий". В нашей стране - это максимум удовлетворенности поездками", - рассказал губернатор.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: Чебурашка, беспилотные грузовики и виртуальная реальность
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

Стенд Чебурашка

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Запуск беспилотных грузовиков из Санкт-Петербурга в Москву

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

Участник в шлеме виртуальной реальности на выставке

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

Сессия Роль бизнеса на пространстве Большой Евразии в современных условиях

Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

Компания Росгеология заключила соглашение с компанией Завод бурового оборудования

Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники Петербургского международного экономического форума.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

Вездеход Пластун у конгрессно-выставочного центра Экспофорум

Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 10

Чебурашка стал в этом году героем, который объединил у экранов миллионы зрителей. Знаковому персонажу посвятили целый стенд на Петербургском форуме.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

На ПМЭФ-2023 приехали делегаты более чем ста стран, и у всех — большие планы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

В день начала работы форума запустили перевозку грузов на беспилотных автомобилях: старт движению таких КамАЗов по трассе М-11 "Нева" из Санкт-Петербурга в Москву дал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

У гостей ПМЭФ есть возможность совершить и иное путешествие — виртуальное. Все благодаря сервисам дополненной реальности.

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Когда-то у форума было два основных дня и один "разгонно-завершающий". Сейчас дней уже четыре, и они все заполнены.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Деловая программа ПМЭФ-2023 затрагивает широкий спектр вопросов: от проблем мировой экономики в эпоху глобального перелома до народосбережения и развития рынка труда в России.

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Участники Петербургского международного экономического форума.

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Вездеход "Пластун" у конгрессно-выставочного центра "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Международный экономический форум проводят в Петербурге каждый год начиная с 1997-го.

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С 2005 года форум проводят под патронатом и при участии президента России.

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ПМЭФ-2023Новости - ТуризмСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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