https://ria.ru/20230615/peterburg-1878220729.html

Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург

Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург - РИА Новости, 15.06.2023

Беглов рассказал о росте турпотока в Петербург

Санкт-Петербург в этом году рассчитывает принять не меньше туристов, чем в 2022 году, когда город посетило более 8 миллионов человек, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:36

2023-06-15T08:36

2023-06-15T08:36

пмэф-2023

новости - туризм

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург в этом году рассчитывает принять не меньше туристов, чем в 2022 году, когда город посетило более 8 миллионов человек, заявил в интервью РИА Новости губернатор города Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "В прошлом году мы приняли более 8 миллионов гостей. Это 77% от допандемийного турпотока. Решающий вклад в его восстановление внесли наши сограждане. В 2019 году город посетили 5,5 миллиона российских туристов, в 2022-м - 7,74 миллиона. Отмечу, что туристическая отрасль в Северной столице восстанавливается заметно быстрее, чем в остальной России. У нас прирост год к году составляет 33%, средний показатель по стране - 10%", - сказал он. Беглов отметил, что по оценкам отечественных систем бронирования, Петербург остается одним из наиболее привлекательных направлений внутри России. "Очень важно, что люди в Петербург сегодня едут семьями, как мы того и хотели. Путешественники с детьми составляют больше половины турпотока. Другой позитивный тренд – мы заинтересовали молодежь. В 2022 году 38% внутренних туристов составили молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет", - сказал он. По словам губернатора, в настоящее время активно развиваются новые виды туризма: патриотический, промышленный, образовательный, научно-просветительский, медицинский и оздоровительный, экологический, гастрономический, свадебный и другие. "В целом в текущем году рассчитываем принять не меньше путешественников, чем в предыдущем. Работаем над возобновлением притока гостей из-за рубежа. Это сейчас главная задача. Ее решение позволит существенно нарастить обороты отрасли и вернуть ей роль одного из драйверов городской экономики", - сказал он. Беглов также напомнил, что в условиях новых вызовов – пандемии и санкций – город серьезно поддержал индустрию гостеприимства. "Это помогло сохранить качество, достигнутое при обслуживании иностранцев, в отсутствие самих иностранцев. 86% гостей оценивают уровень петербургского гостеприимства как "высокий" и "очень высокий". В нашей стране - это максимум удовлетворенности поездками", - рассказал губернатор. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новости - туризм, санкт-петербург, александр беглов