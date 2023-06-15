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Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце - РИА Новости, 15.06.2023
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Шоубиз
 
13:26 15.06.2023 (обновлено: 13:56 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/pelsh-1878264440.html
Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце
Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце - РИА Новости, 15.06.2023
Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце
Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди с разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что телеведущий перенес операцию на сердце. По словам представителя... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:26
2023-06-15T13:56
шоубиз
валдис пельш
знаменитости
слухи
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди с разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что телеведущий перенес операцию на сердце. По словам представителя знаменитости, шоумен находится дома. "Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было", – сказал Шахиди.Он подчеркнул, что будет вместе с Пельшем привлекать к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информацию."И мы подадим в суд на СМИ, которые первыми опубликовали этот бред", – заключил собеседник агентства. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже Табриз Шахиди заявил, что ведущий проходил плановую проверку. Но вскоре СМИ сообщили, что шоумен перенес срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца – стентирование коронарной артерии.Пельш не в первый раз становится жертвой слухов о своем здоровье. В прошлом году в СМИ заявили, что он попал в больницу. Позже телеведущий рассказал, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.
https://ria.ru/20230614/pekha-1878031479.html
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валдис пельш, знаменитости, слухи, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Валдис Пельш, Знаменитости, слухи, Новости шоу-бизнеса
Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце

Директор Валдиса Пельша назвал "чушью" информацию об операции ведущего на сердце

© РИА Новости / Евгений ОдиноковТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди с разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что телеведущий перенес операцию на сердце. По словам представителя знаменитости, шоумен находится дома.
«
"Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было", – сказал Шахиди.
Он подчеркнул, что будет вместе с Пельшем привлекать к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информацию.
«
"И мы подадим в суд на СМИ, которые первыми опубликовали этот бред", – заключил собеседник агентства.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем.
Позже Табриз Шахиди заявил, что ведущий проходил плановую проверку. Но вскоре СМИ сообщили, что шоумен перенес срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца – стентирование коронарной артерии.
Пельш не в первый раз становится жертвой слухов о своем здоровье. В прошлом году в СМИ заявили, что он попал в больницу. Позже телеведущий рассказал, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.
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ШоубизВалдис ПельшЗнаменитостислухиНовости шоу-бизнеса
 
 
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