https://ria.ru/20230615/pelsh-1878264440.html

Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце

Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце - РИА Новости, 15.06.2023

Директор Пельша отреагировал на слухи об операции ведущего на сердце

Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди с разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что телеведущий перенес операцию на сердце. По словам представителя... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:26

2023-06-15T13:26

2023-06-15T13:56

шоубиз

валдис пельш

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Директор Валдиса Пельша Табриз Шахиди с разговоре с РИА Новости опроверг информацию о том, что телеведущий перенес операцию на сердце. По словам представителя знаменитости, шоумен находится дома. "Это чушь! Валдис дома. В полном порядке. Никаких операций не было", – сказал Шахиди.Он подчеркнул, что будет вместе с Пельшем привлекать к ответственности тех, кто распространяет недостоверную информацию."И мы подадим в суд на СМИ, которые первыми опубликовали этот бред", – заключил собеседник агентства. Ранее в Сети появилась информация о том, что Валдис Пельш попал в больницу из-за проблем с сердцем. Позже Табриз Шахиди заявил, что ведущий проходил плановую проверку. Но вскоре СМИ сообщили, что шоумен перенес срочную операцию по лечению от ишемической болезни сердца – стентирование коронарной артерии.Пельш не в первый раз становится жертвой слухов о своем здоровье. В прошлом году в СМИ заявили, что он попал в больницу. Позже телеведущий рассказал, что проходил плановое обследование и чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20230614/pekha-1878031479.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валдис пельш, знаменитости, слухи, новости шоу-бизнеса