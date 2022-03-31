https://ria.ru/20220331/pelsh-1781140037.html
Валдис Пельш вернулся домой из больницы
Валдис Пельш вернулся домой из больницы - РИА Новости, 31.03.2022
Валдис Пельш вернулся домой из больницы
Валдис Пельш рассказал, что находится дома после новостей о госпитализации. Ведущий отметил в комментарии порталу Teleprogramma.pro, что проходил плановое... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:50
2022-03-31T17:50
2022-03-31T17:50
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Валдис Пельш рассказал, что находится дома после новостей о госпитализации. Ведущий отметил в комментарии порталу Teleprogramma.pro, что проходил плановое обследование, на данный момент он чувствует себя хорошо.Ранее СМИ сообщали, что Валдис якобы жаловался на проблемы с сердцем.
https://ria.ru/20220311/krasko-1777606516.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, валдис пельш, шоу-бизнес
Валдис Пельш вернулся домой из больницы
Валдис Пельш вернулся домой после планового обследования в больнице