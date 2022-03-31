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Валдис Пельш вернулся домой из больницы - РИА Новости, 31.03.2022
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Шоубиз
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Валдис Пельш вернулся домой из больницы
Валдис Пельш вернулся домой из больницы - РИА Новости, 31.03.2022
Валдис Пельш вернулся домой из больницы
Валдис Пельш рассказал, что находится дома после новостей о госпитализации. Ведущий отметил в комментарии порталу Teleprogramma.pro, что проходил плановое... РИА Новости, 31.03.2022
2022-03-31T17:50
2022-03-31T17:50
шоубиз
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валдис пельш
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Валдис Пельш рассказал, что находится дома после новостей о госпитализации. Ведущий отметил в комментарии порталу Teleprogramma.pro, что проходил плановое обследование, на данный момент он чувствует себя хорошо.Ранее СМИ сообщали, что Валдис якобы жаловался на проблемы с сердцем.
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знаменитости, валдис пельш, шоу-бизнес
17:50 31.03.2022
 
Валдис Пельш вернулся домой из больницы

Валдис Пельш вернулся домой после планового обследования в больнице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Валдис Пельш рассказал, что находится дома после новостей о госпитализации. Ведущий отметил в комментарии порталу Teleprogramma.pro, что проходил плановое обследование, на данный момент он чувствует себя хорошо.

"Не было никакой госпитализации. Я просто проходил обследование, которое проходят люди моего возраста. И вчера, и позавчера, и сегодня я нахожусь дома и занимаюсь своими делами. Так что все по плану", – сказал Пельш.

Ранее СМИ сообщали, что Валдис якобы жаловался на проблемы с сердцем.
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