https://ria.ru/20230613/pelsh-1877819510.html
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 13.06.2023
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:32
2023-06-13T15:32
2023-06-13T15:43
здоровье - общество
валдис пельш
шоубиз
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Пельш госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца. "Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221223/pelsh-1840614352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, валдис пельш
Здоровье - Общество, Валдис Пельш, Шоубиз
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации
Директор Пельша Шахиди сообщил, что телеведущий проходит плановое обследование в больнице
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди.
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Пельш госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца.
"Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап", - сказал собеседник агентства.
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