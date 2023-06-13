https://ria.ru/20230613/pelsh-1877819510.html

Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации

Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 13.06.2023

Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации

Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. РИА Новости, 13.06.2023

2023-06-13T15:32

2023-06-13T15:32

2023-06-13T15:43

здоровье - общество

валдис пельш

шоубиз

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Пельш госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца. "Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20221223/pelsh-1840614352.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, валдис пельш