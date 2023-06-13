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Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 13.06.2023
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Шоубиз
 
15:32 13.06.2023 (обновлено: 15:43 13.06.2023)
https://ria.ru/20230613/pelsh-1877819510.html
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации - РИА Новости, 13.06.2023
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации
Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. РИА Новости, 13.06.2023
2023-06-13T15:32
2023-06-13T15:43
здоровье - общество
валдис пельш
шоубиз
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди. Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Пельш госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца. "Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20221223/pelsh-1840614352.html
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здоровье - общество, валдис пельш
Здоровье - Общество, Валдис Пельш, Шоубиз
Директор Пельша прокомментировал сообщения о его госпитализации

Директор Пельша Шахиди сообщил, что телеведущий проходит плановое обследование в больнице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Валдис Пельш
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Телеведущий Валдис Пельш. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Телеведущий Валдис Пельш проходит плановое обследование, никаких проблем со здоровьем у него нет, сообщил РИА Новости его директор Табриз Шахиди.
Ранее некоторые телеграм-каналы сообщили, что Пельш госпитализирован в отделение сложных нарушений ритма сердца.
"Никаких проблем со здоровьем у Валдиса нет. Плановый ежегодный чекап", - сказал собеседник агентства.
Телеведущий Валдис Пельш - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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ШоубизЗдоровье - ОбществоВалдис Пельш
 
 
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