https://ria.ru/20230615/obse-1878219205.html

Лукашевич объяснил отказ России одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ

Лукашевич объяснил отказ России одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ - РИА Новости, 15.06.2023

Лукашевич объяснил отказ России одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ

Руководить ОБСЕ в нынешний сложный период должен не тот, кто хочет, а тот, кто может, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:22

2023-06-15T08:22

2023-06-15T08:22

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белоруссия

александр лукашевич

обсе

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ВЕНА, 15 июн - РИА Новости. Руководить ОБСЕ в нынешний сложный период должен не тот, кто хочет, а тот, кто может, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич, комментируя отказ РФ поддержать кандидатуру Эстонии на председательство. Ранее Россия и Белоруссия отказались одобрить председательство Эстонии в ОБСЕ в 2024 году. "Мы с белорусскими коллегами и многими другими исходим из логики, что руководить в этот сложный период должен не тот, кто хочет, а тот, кто может. Эстония же сама по себе - и вынужден об этом прямо сказать - ничтожна с точки зрения европейской политики. Это не только не самостоятельное, но еще и глубоко враждебное России государство", - пояснил дипломат. Он добавил, что "достаточно было польского ужасного опыта, который, по сути, открыл ящик Пандоры для разрушения основ ОБСЕ". Также, по его словам, нынешнее председательство Македонии - "очень слабое, оно не способно остановить "эту телегу" от скатывания в пропасть". По мнению постпреда РФ при ОБСЕ, допустить, что такая страна, как Эстония, возьмет в руки штурвал этой организации, российская сторона не может. "Что она добавит? Она сохранит агрессивную повестку как против России, так и в организации в целом. Поэтому необходимо найти компромисс и выбрать другого кандидата, который сможет проводить более или менее сбалансированную линию в этой сложной ситуации", - считает собеседник агентства. Он также напомнил о правозащитной репутации Эстонии. "То, как они обращаются с русскоговорящим населением - абсолютная дискриминация, нарушение всех возможных обязательств ОБСЕ, а именно уважать и обеспечивать условия для равноправного участия национальных меньшинств в общественной, политической жизни. То есть зачищается все, что связано с Россией. Любая уважающая себя страна скажет, что такое государство она не сможет допустить", - пояснил Лукашевич. Он также отметил, что Россия не злоупотребляет правилом консенсуса. "Мы используем его, чтобы не допустить дальнейшего хаоса в этой организации. Что будет дальше – трудно себе представить. Еще никогда ОБСЕ не работала без председательства. Но это большая ответственность, и не каждая страна сейчас способна взять ее на себя", - заключил дипломат.

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

https://ria.ru/20230125/ssha-1847296929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, эстония, белоруссия, александр лукашевич, обсе