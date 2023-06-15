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Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве - РИА Новости, 15.06.2023

Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью РИА Новости, что День города Москвы может состояться с 8 по 10 сентября. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:15

2023-06-15T19:15

2023-06-15T19:15

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москва

сергей собянин

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в интервью РИА Новости, что День города Москвы может состояться с 8 по 10 сентября. "В сентябре, да, конечно. Наверное, восьмого, девятого, десятого сентября", - сказал Собянин на ПМЭФ, отвечая на вопрос о дате проведения Дня города. По его словам, особенность праздника будет заключаться в формировании ощущения победы у москвичей. "Мы болеем за наших ребят на фронте! Если у них будет получаться, и они достойно выдержат эти испытания, то это будет главным", - пояснил Собянин.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, экономика