https://ria.ru/20230616/sobyanin-1878531364.html

Собянин: экономика Москвы не только выжила, но и развивается после санкций

Собянин: экономика Москвы не только выжила, но и развивается после санкций - РИА Новости, 16.06.2023

Собянин: экономика Москвы не только выжила, но и развивается после санкций

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о том, как чувствует себя экономика Москвы в... РИА Новости, 16.06.2023

2023-06-16T10:00

2023-06-16T10:00

2023-06-16T19:06

пмэф-2023

интервью

интервью - авторы

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/10/1878525477_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6d217b00d5e55c62b4ae3d32b635bc.jpg

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме о том, как чувствует себя экономика Москвы в период санкций, о работах по восстановлению инфраструктуры в новых регионах России, помощи участникам специальной военной операции, работе речных трамвайчиков, предстоящем праздновании Дня города, а также о том, какой акцент он сделает в своей предвыборной кампании. Беседовали Дмитрий Киселев и Елизавета Крылова.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.— Сергей Семенович, расскажите о налаживании работы ЖКХ в Донбассе, какими темпами ведется сейчас работа в этом направлении?— Первая задача, которую мы себе поставили, — это восстановление инженерной инфраструктуры — вода, тепло, канализация, самые обыденные, казалось бы, вещи и самые незаметные. Может быть, и не надо было бы этим заниматься, это же не видно, это под землей, чего там сгнившие трубы ремонтировать, надо что-то красивое сделать. Мы ж понимаем, что без этого нормальной жизни не будет. Зиму не переживешь, без нормальной воды город функционировать не будет, поэтому, конечно, это базовая история. Но и помимо этого оказываем содействие и образованию, и здравоохранению, восстановлению объектов социальной сферы, жилья и так далее. Работы очень много, несколько тысяч человек постоянно находятся в Донецке и Луганске, несмотря на то, что сегодня там непростая история, непростая ситуация. И люди работают порой с риском для жизни.Вообще, на новых территориях должны закладываться общероссийские стандарты, но так как там ситуация последних лет была просто ужасающей, а мы работаем выше российских стандартов в Москве — вы знаете, задаем себе другие задачи, — то, конечно, эффект понятен. Но мы считаем, что эти города достойны этого — во-первых. Во-вторых, если уж что-то делать, то делать достойно и качественно.— Разрабатывает ли Москва какие-то новые программы поддержки для бойцов СВО?— У нас, пожалуй, такой лучший стандарт поддержки участников СВО и их семей. Мы открыли центр социальной поддержки и участников СВО, и их семей — можно получить услуги практически всех городских служб плюс конкретную помощь: и материальную помощь, адресную помощь, психологическую помощь. Если понадобится — медицинскую помощь, помощь в трудоустройстве на работу, в устройстве в детский сад, школы и так далее. Бесплатное питание для детей, бесплатные кружки, бесплатные детские сады. Материальная помощь ежемесячная тем, кто мобилизован, кто сегодня уходит по контракту на службу в армию. В Москве высокие зарплаты, заработная плата выше, чем в других регионах — поэтому справедливо, когда помогает город, предприятия помогают для того, чтобы они чувствовали себя уверенно.— Сколько таких семей получили уже помощь сейчас?— Практически 80 процентов семей участников получили ту или иную финансовую, материальную помощь, адресную помощь. Примерно такой процент везде, во всех регионах. Вопрос в наполнении — какими видами помощи, насколько — это каждый регион решает по-своему. Большинство — примерно такой же набор социальной поддержи. Мы активно обмениваемся с регионами, обмениваемся опытом, мерами, которые мы реализуем. В нашем центре социальной поддержки проводим постоянную учебу для регионов в режиме онлайн и в офлайне. Приезжают, смотрят, мы смотрим, как у них развивается ситуация, в Московской области, в Татарстане, в других регионах.— Это же совсем новое дело? Ведь ничего подобного раньше не происходило, мы не сталкивались с подобным.— Таких задач не было, конечно. Армия была сама по себе, что называется. А теперь мы — активные помощники этого. Призыв на срочную службу, мобилизация, контрактная служба. Это непростая задача. Но это задача, которую мы должны всем миром решать. Мы не должны сваливать это на плечи армии. Это наша общая задача.— Что касается экономики города: какие трудности Москва уже преодолела?— Волнений было немало. И прогнозов негативных было много. Должен сказать, что экономика Москвы не только выжила, она продолжает развиваться. И в прошлом году у нас был плюс по промышленности, плюс в области инвестиций, плюс в области регистрации новых предприятий. И в этом году мы видим по всем направлениям положительную динамику. Видим это по бюджету. В конце концов, он формируется как раз за счет прибыли предприятий, подоходного налога. И в общем мы видим неплохой рост, устойчивость экономики города. Благодаря тому, что за эти десятилетия было создано, оказалось, что экономика России гораздо более устойчивая, экономика Москвы, чем предполагали зарубежные и некоторые российские экономисты. И сами порой там критикуя себя, до конца даже не понимали вообще, насколько мощная российская экономика.— Если переходить к предвыборной кампании, скажите, на что планируете сделать акцент?— Знаете, всегда делал акцент на реалии — на реальных делах, которые за плечами. Что можешь о любых планах рассказывать, и, конечно, мы будем рассказывать, это важно. Но ты должен опираться на то, что ты сделал. Если бы я первый раз шел баллотироваться — наверное, я бы просто чего-то наговорил, да и бог с ним, там посмотрим. Но все сложности действующих мэров в том, что им надо отчитываться, чего он там наобещал в предыдущие годы, что именно сделано, что получилось, что не получилось. Слава богу, несмотря на все катаклизмы, которые мы пережили за последние годы — два года пандемии, экономическая блокада, СВО, — тем не менее мы не отступились ни от одной программы. Ни от одной задачи не отступились, мы решаем, хотя могли сказать: "Ну, уважаемые граждане, видите, как трудно, поэтому мы этого не будем делать или не сделали, провалили какое-то направление". Мы этого не говорим.— В сентябре будет День города Москвы. Скажите, готовится что-то особенное? В какие даты он пройдет, известно уже?— В сентябре, да, конечно. Наверное, восьмого, девятого, десятого сентября. Особенность будет в том, чтоб мы почувствовали победу. Мы болеем за наших ребят на фронте, и если у них будет получаться и они достойно выдержат эти испытания — это будет главным.— Сейчас также в Москве реализуется много транспортных проектов. Когда будут запущены речные трамвайчики?— Речные трамвайчики запустим 20 июня. Первый этап будет разбит на пять этапов. И постепенно будем запускать это. Это новый проект. Это не просто трамвайчики, это первые суда в России на электрическом ходу. А уж маршрутные электросуда — вообще, наверно, первые. И в мире их немного.— А когда будут запущены следующие два центральных диаметра?— Тоже отвечу: в августе-сентябре месяце. Скоро, очень скоро.— Метро до Внуково планируется ввести уже в этом году, когда именно стоит ожидать?— В этом году будут введены до "Физтеха", до поселка Северного. И до Внуково в этом году будут запущены. Это, наверное, одно из немногих метро мира, которое из центра города придет прямо в аэропорт. Осенью мы запустим. До конца года, безусловно.— Вам приходилось сталкиваться с позицией криков, которые говорят: сколько можно Москве пухнуть, рано или поздно она потеряет управление? Как вы им отвечаете? Нет ли риска потери управления, перегрузки, коллапса?— Почти консенсус был, что чем больше город будет расти, тем будет хуже экология. За последние десять лет экология Москвы примерно — по всем показателям — улучшилась в два раза: и воздух, и вода, и земля. Все считали, что с ростом города транспортный коллапс неминуем. У нас скорость на дорогах выросла на 20 процентов, метро и общественный транспорт загрузились на 20-25 процентов — я имею в виду плотность наполнения пассажиров в часы пик. Все думали, что у нас социальная поддержка населения, обеспечение социальной инфраструктуры будет неизбежно ухудшаться, — она улучшается.Иосиф Виссарионович Сталин ограничивал рост Москвы очень жестко, теми методами, которыми он умел делать, — у него не получилось. Хрущев сказал, что Москва должна быть ограничена: если сюда приезжают лимитчики, они должны отсюда уехать — ничего не получилось, Москва росла. Брежнев запретил прописку, очень сложно расселение, 101-й километр, те, кто не работает и так далее и тому подобное. Ничего не получилось. Москва каждое десятилетие прирастала на миллион человек. Последнее десятилетие мы тоже приросли, если не считать Новой Москвы, тоже на миллион человек. И это не потому, что я этого хочу, или Лужков этого хотел, или там кто-то еще хотел, — это объективно, все города растут. По темпам роста на первом месте даже не Москва, а Краснодар. На втором месте, по-моему, Тюмень. Мы на четвертом месте по динамике роста. Все крупные города растут — это и у нас, и в Китае, и на Ближнем Востоке, и вообще в мире. Мы просто видим это как неизбежность.Наша задача — чтобы при росте населения комфортность проживания в этом городе не ухудшалась, а улучшалась. Если бы была задача оградить колючей проволокой, мы, наверное, такую задачу попробовали бы выполнить, но тогда надо жить в другой стране, с другим режимом политическим, в другом городе — военизированном. Но мы же не хотим. Мы хотим передвигаться свободно по стране, жить там, где нам хочется. И если так — мы тогда должны работать с этой массой людей, с этим притоком людей, с этим потоком машин, так, чтобы не создавать коллапс, не создавать экологическую проблему, не создавать проблемы с трудоустройством, доходами, социальной поддержкой. Что мы и делаем.— Москва — один из самых, наверное, безопасных городов мира. Как вам это удается?— Это тайна. Посмотрите, сколько было дискуссий по поводу видеокамер на дорогах. Во-первых, спасло тысячи жизней, потому что люди стали дисциплинированнее. Во-вторых — количество угонов машин практически сошло на нет. Только сумасшедший может угонять машину в Москве, потому что его отследят. Количество грабежей квартир — ну как грабить квартиру, если тебя сфотографировали на входе и на выходе и отследили, куда ты пошел с этим добром, ну и так далее, и так далее.Новые технологии — распознавание лиц. Тоже сколько было шума, но мы тысячи, не сотни, тысячи преступников, находящихся в розыске, отлавливаем каждый год. Чистим и чистим Москву от преступности, поэтому другая обстановка. Плюс освещенность, благоустройство, обустройство общественных пространств. Общее ощущение безопасности и дисциплинированности. Не мусорят, не гадят, не бьют, не разбивают, не поджигают, не угоняют. Другой стиль города.— Во дворах Москвы всегда чисто, детские площадки, лавочки, озеленение, все покрашено, нет вот этой "изнанки"... В этом направлении ставится такая задача?— Не все в идеальном состоянии, но мы работаем над этим, работаем над тем, чтобы каждый микрорайон, каждый район города Москвы был на высоком, качественном уровне, отвечал требованиям москвичей. И по детским садам, и по школам, и по транспорту, и по благоустройству, и по благоустройству каждого двора. Это непростая задача, потому что можно обустроить один двор, а обустроить тысячи дворов — это мегапроект, но этим надо заниматься.— Есть такие проекты, не только "Моя улица", но и "Мой двор", как они реализуются?— Не только есть проект: мы все эти годы работаем над этим, и если сравнить, скажем, какие дворы в Москве были десять лет назад, — две большие разницы, но это не означает, что мы должны останавливаться, это постоянно реновируемая история, потому что за семь-восемь лет все во дворе устаревает — на детской площадке, на качельке, какие-то малые формы... Это надо обновлять, подходить к новым стандартам, новым видениям.— Многие завидуют Москве: она много очень тратит сама на себя. И якобы это как-то обескровливает Россию... Какова реальная картина?— Реальная картина такова — и это касается не только Москвы, — что если вы возьмете любой крупный город, он является локомотивом сельской или малонаселенной территории. Екатеринбург — главный донор Свердловской области, Тюмень — главный донор Тюменской области, Ростов-на-Дону — главный донор Ростовской области. Москва — главный донор страны: три триллиона рублей мы ежегодно перечисляем в федеральный бюджет с территории Москвы налогов и несколько триллионов в фонд обязательного медицинского страхования, Пенсионный фонд, которые перечисляются дальше другим регионам. Это нормальная история.Крупные города почему больше зарабатывают? Почему более эффективно? Производительность труда выше. ВРП Москвы — это 22 процента от страны, а население меньше восьми процентов, то есть у нас производительность с точки зрения выработки экономики в три раза выше, чем в среднем по стран. Поэтому Москва является донором других регионов и через систему федерального бюджета идет перераспределение этих доходов в пользу менее финансово обеспеченных регионов. Это нормальная история.Не они нам перечисляют, а мы им перечисляем. Правила межбюджетных отношений для всех одинаковы — нормативы по прибыли, подоходному налогу, другим налогам, налогу на имущество, землю — для всех одинаковы. Но Москва — более эффективный город, потому что концентрация людей на небольшом участке дает другую эффективность сложения — инфраструктуру, социальную, транспортную, инженерную — другую производительность тех, кто работает здесь. Любой продавец в магазине обслуживает в десять раз больше, чем в сельском магазине, любой водитель автобуса обслуживает в 100 раз больше, чем в сельской местности. Нормальный агломерационный эффект, который мы видим во всем мире. И тут ничего фантастического нет, это не Москвой придумано. Просто надо понимать эти процессы. Понятно, что мы все как-то эмоционально многие вещи принимаем, просто не надо натягивать эту историю искусственно. Не надо создавать межрегиональную такую рознь и какую-то недоброжелательность друг к другу. Я много раз слышал: "Мы тут живем в таком городке, кормим эту Москву" — вот это точно не так. Не потому, что там люди меньше работают, просто объективная реальность такова. Так построена современная экономика. Когда она была индустриальной — вот стоял завод, тут проходная, вот я туда иду зарабатывать — вот это было так. И в Москве тогда было не 16 процентов экономики в ИРП, а 65. А сегодня — 16 процентов. А в Германии на всю страну — девять. Другая экономика — она основана на услугах, на цифре, на торговле, на общепите, на туризме, на высоких технологиях, на микроэлектронике, на науке, на образовании, здравоохранении. Такое время, такие вызовы, и с ними надо считаться.

https://realty.ria.ru/20230307/minstroy-1856346332.html

https://ria.ru/20230109/podarki-1843734843.html

https://ria.ru/20230614/metro-1877976420.html

https://realty.ria.ru/20230605/moskva-1875742231.html

https://realty.ria.ru/20230524/derevya-1873417420.html

https://ria.ru/20230529/semi-1874718303.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании Собянин рассказал, на чем будет делать акцент в предвыборной кампании 2023-06-16T10:00 true PT1M18S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

интервью, интервью - авторы, сергей собянин, москва