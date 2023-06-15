https://ria.ru/20230615/missiya-1878280907.html

СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину

СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину - РИА Новости, 15.06.2023

СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину

Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов прибудут на Украину с мирной миссией, пишет польское издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:54

2023-06-15T11:54

2023-06-15T16:23

в мире

юар

замбия

коморские острова

анджей дуда

владимир зеленский

украина

польша

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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов прибудут на Украину с мирной миссией, пишет польское издание Rzeczpospolita. "Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — говорится в публикации. По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с ними встретится Владимир Зеленский. До этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Информация об этом появилась на его сайте: на 12:40 у Дуды запланирована встреча с президентом Коморских Островов, на 13:30 — с президентом Замбии, а на 14:15 — с президентом ЮАР.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html

юар

замбия

коморские острова

украина

польша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, юар, замбия, коморские острова, анджей дуда, владимир зеленский, украина, польша