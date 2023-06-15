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СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину - РИА Новости, 15.06.2023
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11:54 15.06.2023 (обновлено: 16:23 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/missiya-1878280907.html
СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину
СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину - РИА Новости, 15.06.2023
СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину
Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов прибудут на Украину с мирной миссией, пишет польское издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:54
2023-06-15T16:23
в мире
юар
замбия
коморские острова
анджей дуда
владимир зеленский
украина
польша
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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов прибудут на Украину с мирной миссией, пишет польское издание Rzeczpospolita. "Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — говорится в публикации. По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с ними встретится Владимир Зеленский. До этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Информация об этом появилась на его сайте: на 12:40 у Дуды запланирована встреча с президентом Коморских Островов, на 13:30 — с президентом Замбии, а на 14:15 — с президентом ЮАР.В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.Встреча президентов африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230614/afrika-1878087867.html
юар
замбия
коморские острова
украина
польша
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в мире, юар, замбия, коморские острова, анджей дуда, владимир зеленский, украина, польша
В мире, ЮАР, Замбия, Коморские острова, Анджей Дуда, Владимир Зеленский, Украина, Польша
СМИ: президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов направляются на Украину

Rzeczpospolita: президенты трех африканских стран направляются на Украину с мирной миссией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 15 июн — РИА Новости. Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов прибудут на Украину с мирной миссией, пишет польское издание Rzeczpospolita.
"Президенты ЮАР, Замбии и Коморских Островов в четверг посетят Варшаву, откуда отправятся в Киев с миссией мира", — говорится в публикации.
По словам украинского посла в Польше Василия Зварыча, в Киеве с ними встретится Владимир Зеленский.
До этого главам африканских государств предстоят переговоры с польским лидером Анджеем Дудой. Информация об этом появилась на его сайте: на 12:40 у Дуды запланирована встреча с президентом Коморских Островов, на 13:30 — с президентом Замбии, а на 14:15 — с президентом ЮАР.
В середине мая президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что представил Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому мирную инициативу от лица Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и Южно-Африканской Республики. По его словам, и Москва, и Киев согласились принять миссию глав африканских государств. В Кремле заявили, что готовы с большим вниманием выслушать любые предложения, которые будут способствовать урегулированию конфликта.
Встреча президентов африканских стран с российским лидером Владимиром Путиным ожидается 17 июня в Санкт-Петербурге.
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В миреЮАРЗамбияКоморские островаАнджей ДудаВладимир ЗеленскийУкраинаПольша
 
 
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