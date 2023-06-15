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В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
07:32 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/mariupol-1878215179.html
В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка
В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка - РИА Новости, 15.06.2023
В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка
Петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T07:32
2023-06-15T07:32
пмэф-2023
общество
мариуполь
донецкая народная республика
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные части, здание Пенсионного фонда ДНР, заявил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Взялись за Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями. Срок ввода - 2025 год. Строим две пожарно-спасательные части, две общественные бани, здание Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, три многофункциональных центра. Их очень ждут мариупольцы, это важный фактор повышения качества жизни. В ближайших планах – возвращение людям Центра детского и юношеского творчества. Делаем его по современному петербургскому стандарту – с комплексом из двух бассейнов, 25 и 11 метров", - сказал он. По его словам, всего в Мариуполе сейчас в работе 60 адресов. "На 10 из 11 объектов, находящихся в стадии строительства, планируем завершить работы в 2023 году. На 22 из 35 вновь начинаемых – в 2024 году", - сказал губернатор. Он отметил, что Мариуполь восстанавливают полтора десятка регионов России. "По поручению нашего президента Петербург взял на себя один из самых важных участков – системы жизнеобеспечения. Прежде всего, заново отстраиваем ключевые объекты. Транспорт, инженерные сети, учреждения медицины и образования, культуры и спорта. В августе прошлого года ввели три школы и три детских сада. В апреле главе государства показали также две поликлиники – взрослую и детскую. Сдали четыре общежития и восемь многоквартирных жилых домов. Заканчиваем реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы", - рассказал Беглов. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
мариуполь
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общество, мариуполь, донецкая народная республика, санкт-петербург, александр беглов
ПМЭФ-2023, Общество, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Санкт-Петербург, Александр Беглов
В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка

Беглов: петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач передвижной поликлиники на улице Азовстальской в Мариуполе
Врач передвижной поликлиники на улице Азовстальской в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач передвижной поликлиники на улице Азовстальской в Мариуполе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные части, здание Пенсионного фонда ДНР, заявил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«
"Взялись за Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями. Срок ввода - 2025 год. Строим две пожарно-спасательные части, две общественные бани, здание Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, три многофункциональных центра. Их очень ждут мариупольцы, это важный фактор повышения качества жизни. В ближайших планах – возвращение людям Центра детского и юношеского творчества. Делаем его по современному петербургскому стандарту – с комплексом из двух бассейнов, 25 и 11 метров", - сказал он.
По его словам, всего в Мариуполе сейчас в работе 60 адресов. "На 10 из 11 объектов, находящихся в стадии строительства, планируем завершить работы в 2023 году. На 22 из 35 вновь начинаемых – в 2024 году", - сказал губернатор.
Он отметил, что Мариуполь восстанавливают полтора десятка регионов России.
"По поручению нашего президента Петербург взял на себя один из самых важных участков – системы жизнеобеспечения. Прежде всего, заново отстраиваем ключевые объекты. Транспорт, инженерные сети, учреждения медицины и образования, культуры и спорта. В августе прошлого года ввели три школы и три детских сада. В апреле главе государства показали также две поликлиники – взрослую и детскую. Сдали четыре общежития и восемь многоквартирных жилых домов. Заканчиваем реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы", - рассказал Беглов.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023. Итоги первого дня
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

Участник форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

Сессия Благополучие человека через призму современных ценностей

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

Студии радио Sputnik и телеканала RT

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

Сессия Здоровый образ жизни и внешние факторы, на него влияющие

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

Сессия Города и регионы будущего: экономика, инфраструктура, технологии, управление

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

Сессия: Путь винодела

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУчастники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанк

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

Председатель правления, директор фонда Росконгресс Александр Стуглев, Александр Шатиров, Директор Фонда РК-инвестиции, Вячеслав Комлев, учредитель ООО Редсофт

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

Участники форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

ПМЭФ — это эффективный инструмент коммуникации между обществом и властью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

Здесь прорабатываются механизмы взаимодействия государства с институтами развития.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 10

Студии радио Sputnik и телеканала RT на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 10

В этом году на форум приехали более 17 тысяч участников из 130 стран и территорий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10

Увеличился интерес к ПМЭФ со стороны партнеров из Китая, Индии, Вьетнама.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

В первый день форума участники обсуждали проблемы импортозамещения и будущее отечественного виноделия, освоение Арктики и возможности беспилотной авиации, здоровый образ жизни и популяризацию науки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
Участники форума в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Есть и первые результаты работы. Фонд Росконгресс подписал с представителями технологических компаний и ИТ-разработчиков соглашения о сотрудничестве.

© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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9 из 10

Форум продлится до 17 июня включительно, нас ждет еще много интересного.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
 
ПМЭФ-2023ОбществоМариупольДонецкая Народная РеспубликаСанкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
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