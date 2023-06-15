https://ria.ru/20230615/mariupol-1878215179.html

В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка

В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка - РИА Новости, 15.06.2023

В Мариуполе построят Центр здоровья матери и ребенка

Петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T07:32

2023-06-15T07:32

2023-06-15T07:32

пмэф-2023

общество

мариуполь

донецкая народная республика

санкт-петербург

александр беглов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Петербургские специалисты построят в Мариуполе Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями, а также две пожарно-спасательные части, здание Пенсионного фонда ДНР, заявил в интервью РИА Новости губернатор Северной столицы Александр Беглов в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). "Взялись за Центр здоровья матери и ребенка с перинатальным и педиатрическим отделениями. Срок ввода - 2025 год. Строим две пожарно-спасательные части, две общественные бани, здание Пенсионного фонда Донецкой Народной Республики, три многофункциональных центра. Их очень ждут мариупольцы, это важный фактор повышения качества жизни. В ближайших планах – возвращение людям Центра детского и юношеского творчества. Делаем его по современному петербургскому стандарту – с комплексом из двух бассейнов, 25 и 11 метров", - сказал он. По его словам, всего в Мариуполе сейчас в работе 60 адресов. "На 10 из 11 объектов, находящихся в стадии строительства, планируем завершить работы в 2023 году. На 22 из 35 вновь начинаемых – в 2024 году", - сказал губернатор. Он отметил, что Мариуполь восстанавливают полтора десятка регионов России. "По поручению нашего президента Петербург взял на себя один из самых важных участков – системы жизнеобеспечения. Прежде всего, заново отстраиваем ключевые объекты. Транспорт, инженерные сети, учреждения медицины и образования, культуры и спорта. В августе прошлого года ввели три школы и три детских сада. В апреле главе государства показали также две поликлиники – взрослую и детскую. Сдали четыре общежития и восемь многоквартирных жилых домов. Заканчиваем реконструкцию онкологического центра и хирургического отделения городской больницы", - рассказал Беглов. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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общество, мариуполь, донецкая народная республика, санкт-петербург, александр беглов