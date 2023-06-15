Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти
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В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Производитель материалов для быстровозводимых зданий из металла расширит свои мощности на территории промышленной зоны "Торфяное-1" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Новый проект в Новосветском сельском поселении, уточнили в пресс-службе, подразумевает строительство здания склада, котельной, трансформаторной подстанции, площадки для работы крана с подкрановыми путями. Соглашение о строительстве складского комплекса при расширении действующего предприятия в Гатчинском районе подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "ОЗСК" Петром Кулешовым.
"Районы Ленинградской области в хорошем смысле конкурируют друг с другом за привлечение инвесторов. Проект ОЗСК реализуется в Гатчинском районе. В активе компании ― база в Арктике и здание зимовочного комплекса на станции "Восток", сооружения для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сейчас наступило время, когда предприятие готово вкладываться в собственную инфраструктуру ― подстанцию, котельную, инженерные сети, складские мощности. Это значит, что проекты рентабельны, и будет расти качество производственной базы и рабочих мест", ― прокомментировал Дрозденко.
По данным пресс-службы областной администрации, общая площадь здания составит около 9,1 тысячи квадратных метров. Мощность производства ― более 15 тысяч квадратных метров в год конструкций, зданий и сооружений. Планируемый объем инвестиций ― 417 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 100. Сроки реализации ― 2022 – 2024 годы.
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