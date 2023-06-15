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Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
14:58 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/lenoblast-1878354591.html
Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти
Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти - РИА Новости, 15.06.2023
Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти
Производитель материалов для быстровозводимых зданий из металла расширит свои мощности на территории промышленной зоны "Торфяное-1" в Гатчинском районе... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:58
2023-06-15T14:58
ленинградская область
гатчинский район
александр дрозденко
пмэф 2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Производитель материалов для быстровозводимых зданий из металла расширит свои мощности на территории промышленной зоны "Торфяное-1" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.Новый проект в Новосветском сельском поселении, уточнили в пресс-службе, подразумевает строительство здания склада, котельной, трансформаторной подстанции, площадки для работы крана с подкрановыми путями. Соглашение о строительстве складского комплекса при расширении действующего предприятия в Гатчинском районе подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "ОЗСК" Петром Кулешовым."Районы Ленинградской области в хорошем смысле конкурируют друг с другом за привлечение инвесторов. Проект ОЗСК реализуется в Гатчинском районе. В активе компании ― база в Арктике и здание зимовочного комплекса на станции "Восток", сооружения для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сейчас наступило время, когда предприятие готово вкладываться в собственную инфраструктуру ― подстанцию, котельную, инженерные сети, складские мощности. Это значит, что проекты рентабельны, и будет расти качество производственной базы и рабочих мест", ― прокомментировал Дрозденко.По данным пресс-службы областной администрации, общая площадь здания составит около 9,1 тысячи квадратных метров. Мощность производства ― более 15 тысяч квадратных метров в год конструкций, зданий и сооружений. Планируемый объем инвестиций ― 417 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 100. Сроки реализации ― 2022 – 2024 годы.ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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гатчинский район, александр дрозденко, пмэф 2023
Ленинградская область , Гатчинский район, Александр Дрозденко, ПМЭФ 2023

Производство металлоконструкций расширит мощности в Ленобласти

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В конгрессно-выставочном центре Экспофорум
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Производитель материалов для быстровозводимых зданий из металла расширит свои мощности на территории промышленной зоны "Торфяное-1" в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
Новый проект в Новосветском сельском поселении, уточнили в пресс-службе, подразумевает строительство здания склада, котельной, трансформаторной подстанции, площадки для работы крана с подкрановыми путями. Соглашение о строительстве складского комплекса при расширении действующего предприятия в Гатчинском районе подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО "ОЗСК" Петром Кулешовым.
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"Районы Ленинградской области в хорошем смысле конкурируют друг с другом за привлечение инвесторов. Проект ОЗСК реализуется в Гатчинском районе. В активе компании ― база в Арктике и здание зимовочного комплекса на станции "Восток", сооружения для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сейчас наступило время, когда предприятие готово вкладываться в собственную инфраструктуру ― подстанцию, котельную, инженерные сети, складские мощности. Это значит, что проекты рентабельны, и будет расти качество производственной базы и рабочих мест", ― прокомментировал Дрозденко.
По данным пресс-службы областной администрации, общая площадь здания составит около 9,1 тысячи квадратных метров. Мощность производства ― более 15 тысяч квадратных метров в год конструкций, зданий и сооружений. Планируемый объем инвестиций ― 417 миллионов рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 100. Сроки реализации ― 2022 – 2024 годы.
ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
 
Ленинградская областьГатчинский районАлександр ДрозденкоПМЭФ 2023
 
 
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