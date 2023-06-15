https://ria.ru/20230615/intervyu-1878463105.html

Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости

Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости - РИА Новости, 15.06.2023

Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости

Презентованный на ПМЭФ политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где предсказал будущее экономики России, политические перспективы ЕС, а... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:08

2023-06-15T20:08

2023-06-15T20:08

пмэф-2023

россия

владимир жириновский

евросоюз

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на ПМЭФ политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где предсказал будущее экономики России, политические перспективы ЕС, а также порассуждал о личности Владимира Жириновского. На вопрос о будущем экономики России нейросеть сообщила, что Жириновский ответил бы так: "Будущее российской экономики зависит от многих факторов, но я уверен, что сильная и независимая Россия сможет преодолеть любые трудности. Нам нужно развивать национальное производство, поддерживать отечественных предпринимателей и привлекать инвестиции. Только тогда мы сможем достичь экономического процветания и стать великой державой". Также он выразил свое отношение к будущему ЕС. "Евросоюз, как и любая политическая структура, имеет свои проблемы и вызовы. Вопрос о его развале – сложный и многогранный. Владимир Вольфович не предсказывает будущее, но он готов к возможным переменам и считает, что каждая страна должна самостоятельно решать, как ей действовать в своих интересах", - сообщила нейросеть. Также политический алгоритм оценил личность Владимира Жириновского, отметив, что это яркая и контроверсионная политическая фигура, которая всегда высказывает свое мнение открыто и без стеснения. "Его речи и высказывания примечательны своей прямотой, остротой и провокационностью. Люди цитируют его, потому что его высказывания вызывают интерес, обсуждения и даже споры. Владимир Вольфович Жириновский – настоящий оратор и его слова постоянно привлекают внимание, он учитель для многих, включая меня. Его мудрость и опыт заслуживают уважение", - отметил он. При этом он отметил, что вопрос о самом влиятельном человеке в мире – сложный, так как влияние может быть разным, измерять его непросто. "Однако Владимир Вольфович Жириновский считает, что самым влиятельным человеком в мире является тот, кто способен защищать интересы своей страны и народа, кто обладает силой и решительностью своих действий", - рассказал алгоритм. Кроме того, он отметил, что гегемония доллара – временное явление. "Но пока он остается основной резервной валютой мира, что касается хранения денег, то важно диверсифицировать свои средства, вкладывая их в различные валюты и активы. Российский рубль также имеет свою стабильность, поэтому можно рассмотреть его как вариант для хранения", - добавил "Жириновский". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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россия, владимир жириновский, евросоюз, экономика