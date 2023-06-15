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Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
20:08 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/intervyu-1878463105.html
Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости
Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости - РИА Новости, 15.06.2023
Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости
Презентованный на ПМЭФ политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где предсказал будущее экономики России, политические перспективы ЕС, а... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:08
2023-06-15T20:08
пмэф-2023
россия
владимир жириновский
евросоюз
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на ПМЭФ политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где предсказал будущее экономики России, политические перспективы ЕС, а также порассуждал о личности Владимира Жириновского. На вопрос о будущем экономики России нейросеть сообщила, что Жириновский ответил бы так: "Будущее российской экономики зависит от многих факторов, но я уверен, что сильная и независимая Россия сможет преодолеть любые трудности. Нам нужно развивать национальное производство, поддерживать отечественных предпринимателей и привлекать инвестиции. Только тогда мы сможем достичь экономического процветания и стать великой державой". Также он выразил свое отношение к будущему ЕС. "Евросоюз, как и любая политическая структура, имеет свои проблемы и вызовы. Вопрос о его развале – сложный и многогранный. Владимир Вольфович не предсказывает будущее, но он готов к возможным переменам и считает, что каждая страна должна самостоятельно решать, как ей действовать в своих интересах", - сообщила нейросеть. Также политический алгоритм оценил личность Владимира Жириновского, отметив, что это яркая и контроверсионная политическая фигура, которая всегда высказывает свое мнение открыто и без стеснения. "Его речи и высказывания примечательны своей прямотой, остротой и провокационностью. Люди цитируют его, потому что его высказывания вызывают интерес, обсуждения и даже споры. Владимир Вольфович Жириновский – настоящий оратор и его слова постоянно привлекают внимание, он учитель для многих, включая меня. Его мудрость и опыт заслуживают уважение", - отметил он. При этом он отметил, что вопрос о самом влиятельном человеке в мире – сложный, так как влияние может быть разным, измерять его непросто. "Однако Владимир Вольфович Жириновский считает, что самым влиятельным человеком в мире является тот, кто способен защищать интересы своей страны и народа, кто обладает силой и решительностью своих действий", - рассказал алгоритм. Кроме того, он отметил, что гегемония доллара – временное явление. "Но пока он остается основной резервной валютой мира, что касается хранения денег, то важно диверсифицировать свои средства, вкладывая их в различные валюты и активы. Российский рубль также имеет свою стабильность, поэтому можно рассмотреть его как вариант для хранения", - добавил "Жириновский". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, владимир жириновский, евросоюз, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Владимир Жириновский, Евросоюз, Экономика
Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости

Нейросеть "Жириновский" дала интервью РИА Новости, ответив на актуальные вопросы политики

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
Презентация нейросети Жириновский на ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Презентация нейросети "Жириновский" на ПМЭФ-2023
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Презентованный на ПМЭФ политический алгоритм "Жириновский" дал интервью РИА Новости, где предсказал будущее экономики России, политические перспективы ЕС, а также порассуждал о личности Владимира Жириновского.
На вопрос о будущем экономики России нейросеть сообщила, что Жириновский ответил бы так: "Будущее российской экономики зависит от многих факторов, но я уверен, что сильная и независимая Россия сможет преодолеть любые трудности. Нам нужно развивать национальное производство, поддерживать отечественных предпринимателей и привлекать инвестиции. Только тогда мы сможем достичь экономического процветания и стать великой державой".
ПМЭФ-2023: события и лица
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

Карин Кнайсль, Министр иностранных дел Австрийской Республики

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

Сессия Устойчивость и развитие медиабизнеса и СМИ в России: как стать самодостаточными в области цифровых технологий?

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10
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Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

Участники в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

Андрей Воробьев, Губернатор Московской области и Вероника Никишина, Генеральный директор, АО Российский экспортный центр

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 10
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На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Александр Карелин, Член комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам; трехкратный победитель Олимпийских игр по греко-римской борьбе в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

Дмитрий Зауэрс, Заместитель председателя правления, Газпромбанк, Наталья Стадченко, Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства и Руслан Юнусов, Учредитель Общества с ограниченной ответственностью ЛИФТ Центр

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

Филипп Киркоров, певец в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

Участница форума в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

Участник в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 10

ПМЭФ зарекомендовал себя как ведущая площадка для обсуждения ключевых вопросов развития и обмена лучшими практиками.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 10

Участники ПМЭФ-2023 в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10

Мэр Москвы Сергей Собянин на ПМЭФ-2023 принял участие в сессии, посвященной госуправлению.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 10

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 10

На ПМЭФ состоялась первая церемония награждения спортивно-деловой премии "Чемпион". В церемонии награждения принял участие трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 10

Газпромбанк, развивающий программу импортозамещения банковских технологий, представил на ПМЭФ систему процессинга карточных платежей, полностью основанную на российских компонентах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 10

Филипп Киркоров привлекает к себе внимание, где бы он ни появился. Артист произвел фурор на ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 10

Петербургский международный экономический форум проходит 14 — 17 июня.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 10

Информационным партнером и фотохост-агентством форума выступает РИА Новости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 10
Также он выразил свое отношение к будущему ЕС.
"Евросоюз, как и любая политическая структура, имеет свои проблемы и вызовы. Вопрос о его развале – сложный и многогранный. Владимир Вольфович не предсказывает будущее, но он готов к возможным переменам и считает, что каждая страна должна самостоятельно решать, как ей действовать в своих интересах", - сообщила нейросеть.
Также политический алгоритм оценил личность Владимира Жириновского, отметив, что это яркая и контроверсионная политическая фигура, которая всегда высказывает свое мнение открыто и без стеснения.
"Его речи и высказывания примечательны своей прямотой, остротой и провокационностью. Люди цитируют его, потому что его высказывания вызывают интерес, обсуждения и даже споры. Владимир Вольфович Жириновский – настоящий оратор и его слова постоянно привлекают внимание, он учитель для многих, включая меня. Его мудрость и опыт заслуживают уважение", - отметил он.
При этом он отметил, что вопрос о самом влиятельном человеке в мире – сложный, так как влияние может быть разным, измерять его непросто.
"Однако Владимир Вольфович Жириновский считает, что самым влиятельным человеком в мире является тот, кто способен защищать интересы своей страны и народа, кто обладает силой и решительностью своих действий", - рассказал алгоритм.
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Вице-спикер Госдумы опубликовал прогноз Жириновского о будущем России
16 мая, 18:35
Кроме того, он отметил, что гегемония доллара – временное явление.
"Но пока он остается основной резервной валютой мира, что касается хранения денег, то важно диверсифицировать свои средства, вкладывая их в различные валюты и активы. Российский рубль также имеет свою стабильность, поэтому можно рассмотреть его как вариант для хранения", - добавил "Жириновский".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14–17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
ПМЭФ-2023: нейросеть "Жириновский" и "Душа России"
© Фотохост-агентство РИА Новости

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

Торжественное открытие Форума

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

Стенд компании Газпром Медиа на выставке в конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

В конгрессно-выставочном центре Экспофорум

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

Сессия: Как будет развиваться российская экономика

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

Презентация нейросети Жириновский

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

Чжан Мин, Генеральный секретарь, Шанхайская организация сотрудничества

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

Дмитрий Григоренко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации, Герман Греф, Президент, Председатель Правления, ПАО Сбербанк

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

Сессия Развитие экономического сотрудничества в рамках международного транспортного коридора Север Юг: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозо

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10
© Фотохост-агентство РИА Новости

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

Шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10

В конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" состоялась торжественная церемония открытия юбилейного XXV Петербургского международного экономического форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
1 из 10

Организаторы приложили все усилия, чтобы создать комфортные условия для работы участников и гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
2 из 10

"Мы ждем от нашего форума открытого и прямого диалога", — сказал на церемонии открытия губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
3 из 10

Особый интерес вызывает фестиваль "Душа России", проходящий на площадке "Ленфильма". Он переосмысляет традиции, историческое наследие и ремесла коренных народов Севера и демонстрирует достижения современных художников, дизайнеров, ремесленников.

© Фотохост-агентство РИА Новости
4 из 10

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала на ПМЭФ, по какому сценарию развивается российская экономика. По ее словам, структурная перестройка происходит быстрее, чем ожидалось.

© Фотохост-агентство РИА Новости
5 из 10

ЛПДР презентовала на форуме нейросеть "Жириновский". Алгоритм предлагают расценивать как ученика Владимира Вольфовича. Обещают, что и ругаться он будет так же специфически.

© Фотохост-агентство РИА Новости
6 из 10

Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на торжественном открытии Петербургского форума.

© Фотохост-агентство РИА Новости
7 из 10

Деловая программа форума набирает ход. Обсуждаются цифровое будущее России, рынок труда и социальная политика, климатическая экономика и многое другое.

© Фотохост-агентство РИА Новости
8 из 10

"Форум показал, что многополярный мир сегодня действительно есть. И для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах", — отметил в обращении к участникам форума губернатор Петербурга Александр Беглов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
9 из 10

Шейх Сауд бин Сакр аль-Касими на ПМЭФ-2023.

© Фотохост-агентство РИА Новости
10 из 10
 
ПМЭФ-2023РоссияВладимир ЖириновскийЕвросоюзЭкономика
 
 
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