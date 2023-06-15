https://ria.ru/20230615/ingushetiya-1878477563.html

Калиматов: туризм в Ингушетии развивается семимильными шагами

Калиматов: туризм в Ингушетии развивается семимильными шагами - РИА Новости, 15.06.2023

Калиматов: туризм в Ингушетии развивается семимильными шагами

Туристическая сфера в Ингушетии развивается семимильными шагами, турпоток в республику вырос до 115 тысяч человек и будет расти далее, сообщил глава региона... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T21:15

2023-06-15T21:15

2023-06-15T21:15

республика ингушетия

экономика

туризм

махмуд-али калиматов

михаил гуцериев

петрозаводск

сафмар

пмэф 2023

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Туристическая сфера в Ингушетии развивается семимильными шагами, турпоток в республику вырос до 115 тысяч человек и будет расти далее, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Туристический кластер у нас развивается, я скажу, семимильными шагами. Потому что люди начали ездить и узнавать свою страну. Помимо местных жителей, а это более 500 тысяч человек, которые приезжают в горы и отдыхают, у нас туристы иногородние до 115 тысяч заезжают. И мы еще больше увеличим эту цифру, просто раньше не было соответствующей инфраструктуры", - сказал Калиматов в интервью РИА Новости в ходе Петербургского международного экономического форума. Также, заметил Калиматов, в 2024 году запланированы торжественные мероприятия, посвященные 100-летию образования Ингушской республики, которые могут привлечь туристов. Он добавил, что только на развитие курорта "Армхи" до 2030 года выделено более 12 миллиардов рублей, и там уже сейчас функционируют места для отдыха, спорта и лечения. "Благодаря соглашению с благотворительным фондом "Сафмар" Михаила Гуцериева строятся кемпинги в горах, чтобы можно было остановиться, перекусить. Осуществляется реконструкция башенных комплексов, которые также привлекают туристов", - отметил глава Ингушетии. По его словам, в регионе также активно строятся гостевые дома. "За последнее время уже около 15 гостевых домов появилось. Мы вносим их в карту туристическую, они предоставляют семейный отдых на неделю-две, с готовкой еды, причем все со своего двора и огорода. И многие в очереди стоят, чтобы попасть в них", - пояснил Калиматов. Кроме того, он напомнил об открытии из аэропорта "Магас" регулярного рейса в столицу Карелии Петрозаводск и разработке более 120 горных маршрутов. "В ближайшие пять-семь лет, я думаю, Ингушетия станет одним из достойнейших курортных и туристических мест у нас в стране", - резюмировал глава региона. ПМЭФ-2023 проходит в Санкт-Петербурге 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230531/ingushetiya-1875383121.html

https://ria.ru/20230525/tsentr-1874136859.html

петрозаводск

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, туризм, махмуд-али калиматов, михаил гуцериев, петрозаводск, сафмар, пмэф 2023