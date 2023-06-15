https://ria.ru/20230615/budanov-1878413689.html

Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова

Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова - РИА Новости, 15.06.2023

Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве,... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:39

2023-06-15T17:39

2023-06-15T19:51

специальная военная операция на украине

в мире

министерство обороны украины

кирилл буданов

вооруженные силы украины

киев

гур минобороны украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798473890_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9b408668d585ceb26dbdb2141fbaa863.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур."По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал он.По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.При этом именно с 29 мая Буданов не появляется на публике. В тот день в 15:20 он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По данным Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее, но из видео непонятно, когда его сняли. В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.

https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство обороны украины, кирилл буданов, вооруженные силы украины, киев, гур минобороны украины