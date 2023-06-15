Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова
Глава ГУР Минобороны Украины Буданов получил тяжелое ранение и находится в Берлине
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.
"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.
Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.
При этом именно с 29 мая Буданов не появляется на публике. В тот день в 15:20 он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По данным Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее, но из видео непонятно, когда его сняли. В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.