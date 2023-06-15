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Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:39 15.06.2023 (обновлено: 19:51 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/budanov-1878413689.html
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова - РИА Новости, 15.06.2023
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве,... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:39
2023-06-15T19:51
специальная военная операция на украине
в мире
министерство обороны украины
кирилл буданов
вооруженные силы украины
киев
гур минобороны украины
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур."По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал он.По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.При этом именно с 29 мая Буданов не появляется на публике. В тот день в 15:20 он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По данным Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее, но из видео непонятно, когда его сняли. В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
https://ria.ru/20230524/zaluzhnyy-1873873924.html
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в мире, министерство обороны украины, кирилл буданов, вооруженные силы украины, киев, гур минобороны украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Министерство обороны Украины, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, Киев, ГУР Минобороны Украины
Источник сообщил о тяжелом ранении главы ГУР Минобороны Украины Буданова

Глава ГУР Минобороны Украины Буданов получил тяжелое ранение и находится в Берлине

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 15 июн — РИА Новости. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве, сообщил РИА Новости сотрудник силовых структур.
"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальском в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, Буданова удалось извлечь из-под завалов, после чего его эвакуировали вертолетом на военную базу Жешув в Польше, а оттуда — специально прибывшим с авиабазы Рамштайн бортом 84-0087 марки C-21A 86-й воздушной медицинской эвакуационной эскадрильи ВВС США его доставили в Берлин. Запись о полете также сохранилась в данных сервиса Flightaradar.
Источники в украинской военной разведке назвали точное место, где лечат Буданова, — это госпиталь бундесвера в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. По его словам, есть сведения, что сейчас глава ГУР находится в тяжелом состоянии.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на острове Рыбальском, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры разведки.
При этом именно с 29 мая Буданов не появляется на публике. В тот день в 15:20 он выложил в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. По данным Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее, но из видео непонятно, когда его сняли. В Киеве опровергали распространяющиеся новости о смерти Буданова, но ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Источник сообщил о ранении главкома ВСУ Залужного
24 мая, 14:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство обороны УкраиныКирилл БудановВооруженные силы УкраиныКиевГУР Минобороны Украины
 
 
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