https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874942352.html

Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины

Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины - РИА Новости, 29.05.2023

Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины

Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника,... РИА Новости, 29.05.2023

2023-05-29T23:31

2023-05-29T23:31

2023-05-29T23:49

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

украина

кирилл буданов

вячеслав гладков

вадим астафьев

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщило Минобороны России.Группировка "Юг" отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артемовском и авдеевском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются. Ситуация в Белгородской областиСнова под обстрелы попал Шебекинский район. Один из них привел к гибели мирного жителя. Губернатор Гладков в эфире телеканала "Россия 24" сказал, каким видит решение проблемы обстрелов региона: "Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу этого заявления: "Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать". Угрозы КиеваНачальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, в понедельник пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. "Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят", - такое его заявление появилось в телеграм-канале ГУР. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве заявил, что "подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции". Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".

https://ria.ru/20230529/rossiya-1874938101.html

https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html

https://ria.ru/20230311/voenkomat-1857275833.html

россия

белгородская область

украина

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россия, белгородская область, украина, кирилл буданов, вячеслав гладков, вадим астафьев, вооруженные силы украины, оон