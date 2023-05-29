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Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины - РИА Новости, 29.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:31 29.05.2023 (обновлено: 23:49 29.05.2023)
https://ria.ru/20230529/spetsoperatsiya-1874942352.html
Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины
Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины - РИА Новости, 29.05.2023
Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины
Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника,... РИА Новости, 29.05.2023
2023-05-29T23:31
2023-05-29T23:49
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
кирилл буданов
вячеслав гладков
вадим астафьев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщило Минобороны России.Группировка "Юг" отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артемовском и авдеевском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются. Ситуация в Белгородской областиСнова под обстрелы попал Шебекинский район. Один из них привел к гибели мирного жителя. Губернатор Гладков в эфире телеканала "Россия 24" сказал, каким видит решение проблемы обстрелов региона: "Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу этого заявления: "Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать". Угрозы КиеваНачальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, в понедельник пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. "Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят", - такое его заявление появилось в телеграм-канале ГУР. Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве заявил, что "подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции". Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".
https://ria.ru/20230529/rossiya-1874938101.html
https://ria.ru/20230529/vsu-1874918629.html
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россия, белгородская область, украина, кирилл буданов, вячеслав гладков, вадим астафьев, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Кирилл Буданов, Вячеслав Гладков, Вадим Астафьев, Вооруженные силы Украины, ООН
Спецоперация, 29 мая: групповой ракетный удар по аэродромам Украины

Губернатор Гладков назвал присоединение Харькова решением проблемы обстрелов от ВСУ

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкДорожные рабочие на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Дорожные рабочие на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости / Антон Вергун
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Дорожные рабочие на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мая – РИА Новости. Вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по аэродромам Украины, поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, сообщило Минобороны России.
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
В США назвали главное оружие России, вызывающее зависть у Запада
Вчера, 22:22
Группировка "Юг" отразила две атаки украинских диверсионно-штурмовых групп на александро-артемовском и авдеевском направлениях, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что украинские войска продолжают обстрел западных кварталов Артемовска, но войти в город не пытаются.

Ситуация в Белгородской области

Снова под обстрелы попал Шебекинский район. Один из них привел к гибели мирного жителя.
Российские военнослужащие в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
Генерал ВСУ назвал города, с которыми Украине нужно скоро попрощаться
Вчера, 19:33
Губернатор Гладков в эфире телеканала "Россия 24" сказал, каким видит решение проблемы обстрелов региона: "Харьков присоединить к Белгородской области. Это лучший способ решения проблемы обстрелов Белгородской области".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков воздержался от комментария по поводу этого заявления: "Это относится к категории вопросов, связанных с проведением СВО, поэтому я не могу это никак комментировать".

Угрозы Киева

Начальник главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов, который признавал причастность Киева к терактам в России, в понедельник пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов - РИА Новости, 1920, 11.03.2023
В Харькове сотрудники военкомата пришли выдавать повестки в ночной клуб
11 марта, 22:38
"Наш ответ не замедлит. Скоро все всё увидят", - такое его заявление появилось в телеграм-канале ГУР.
Ранее Россия распространила в СБ ООН в качестве официального документа письмо по поводу ненавистнических заявлений Буданова о планах "продолжать убивать русских где бы то ни было", указав на русофобию и подстрекательство к насилию по национальному признаку.
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал о мечте создать на территории приграничных с Украиной регионов РФ демилитаризованную зону шириной 100-120 километров с иностранным контингентом. Источник РИА Новости в Москве заявил, что "подобные заявления украинских официальных лиц подтверждают их полную оторванность от реальности и сохраняющиеся агрессивные амбиции".
Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что время контрнаступления "скоро наступит".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:13
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 29.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаКирилл БудановВячеслав ГладковВадим АстафьевВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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